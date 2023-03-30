ما الفرق بين زوجات جعفر العمدة والحاج متولي؟.. صفات مختلفة ومواقف استثنائية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نجاح كبير حققه مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، هو متزوج من ثلاث زوجات، هن مي كساب وإيمان العاصي ومنة فضالي، قبل أن يتزوج الرابعة «عايدة»، التي تجسد دورها الفنانة زينة، والوحيدة من خارج السيدة زينب، تعرف عليها صدفة وطلب منها الزواج، واشترطت عليه أن يسلفها 40 مليون جنيه، لتخرج والدها من السجن.

زوجات جعفرة العمدة

على خطى الفنان الراحل نور الشريف في مسلسل عائلة الحاج متولي، يسير جعفر العمدة الذي يؤدي دوره فنان محمد رمضان، في أولى حلقات المسلسل، الذي تزوج من ثلاثة نساء هن: مي الكساب وإيمان العاصي ومنة فضالي، ليتممهم بالرابعة الفنانة زينة، ليستقبلوها في موقف كوميدي، يبين كم الحب الذي بداخلهن لبعضهن.

ودخل جعفر بزوجته الرابعة إلى المنزل، بعدما تزوجها لكي يعطيها الأموال التي طلبتها لتخرج أبيها من السجن، وكانت تدخل المنزل عقب إتمام الزواج بخطوات متثاقلة، لكنها تلقت ترحابًا ليس له مثيل، ليفتح الباب ويقول لها شقة أخواتك وحبايبك أجمل بنات السيدة زينب، الأمر الذي جعل المشاهدين يشبهونه بمسلسل الحاج متولي.

وتختلف صفات زوجات جعفر العمدة عن صفات زوجات الحاج متولي، إذ جاءت صفات الفنانة مي كساب «أطيب واحدة فيهم، حبها لجعفر العمدة لما شافها معدية من قدام محله لابسة بنطلون جينز»، أما الفنانة إيمان العاصي، قال عنها: «بنت الجيران التي حبها من أول نظرة» ووصفها بجملة «سكر محلي محوط على كريمة»، وعن الفنانة منه فضالي، فقال إنها «فرفوشة البيت وترغب وضع مكياج كتير».

زوجات الحاج متولي

زوجات الحاج متولي، كانت صفة زوجته أمينة التي كانت تجسد دورها ماجدة زكي «حنونة وتحب كل زوجات الحاج»، وعن نعمة الله التي كانت تجسد دورها الفنانة عبد الرازق، كانت عصبية للغاية وتحب الذهاب للدجالين، حتى لا يتزوج عليها الحاج متولي، أما سمية الخشاب الزوجة الثالثة كانت موظفة ولديها مكتب وتحب شغلها، بينما ألفت الزوجة الرابعة التي تزوجت الحاج طمعا في الثراء، وعندما ادعى أنه ليس معه فلوس طلبت منه الطلاق.