ماذا يحدث عندما نموت؟.. تجربة واقع افتراضي تحاكي الموت ولحظات الاحتضار

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ماذا يحدث عندما نموت؟، سؤال من المؤكد إنه دار في ذهنك ربما من باب الفضول، أو الاطمئنان على غالي أو عزيز رحل من قبل، فهو سؤال من الغيبيات لا يعرف الإجابة عليه، سوى الله سبحانه وتعالى، لغز عجز العالم عن اكتشافه، لكن حاول الواقع الافتراضي اكتشاف بطرقه الخاصة.

محاكاة جديدة للواقع الافتراضي

محاكاة جديدة للواقع الافتراضي تمت تجربتها بأستراليا، حاولت من خلالها تقديم تجارب شبيهة بالموت بل وإعطاء الناس فرصة لمعرفة ما قد يشعرون به عند لحظة الاحتضار.

وبحسب ما ذكرته «العربية»، تعرض بالفعل الكثيرون لتجربة الاقتراب من الموت، ربما من خلال مرض شديد أو الدخول في غيبوبة، إلا أن بعد شفائهم وعودتهم للحياة قد يكشف البعض منهم عن تفاصيل مثيرة حدثت لهم خلال التجربة، على سبيل المثال رؤية ضوء بنهاية نفق مظلم، أو سماع أصوات أحبائهم من رحلوا عنهم والتحدث إليهم، وغيرها من الحكايات المثيرة والغريبة.

تجربة محاكاة للحظات الاحتضار.. ماذا يحدث؟

وبحسب ما ذُكر في صحيفة « Daily Star البريطانية»، أنشأ الفنان شون جلادويل معرضًا في ملبورن بعنوان اجتياز العواصف الكهربائية Passing Electrical Storms، والذي يوجه المشاركين من خلال محاكاة للحظات الاحتضار، من السكتة القلبية إلى الموت الدماغي.

وفي تجربة تصف بالفعل إنها مثيرة للقلق، يقوم الفنان بجلب المشاركين في تجربة الموت خلال محاكاة للواقع الافتراضي، لمنحهم لمحة عما قد يحدث في لحظاتهم الأخيرة، إذ يستلقي المشاركون على سرير طبق الأصل لأسرة المستشفيات، ويضعون نظارات الواقع المعزز XR، ويتم توصيلهم بأجهزة مراقبة معدل ضربات القلب، ثم يخضعون لتجربة السكتة القلبية.

وفي الخطوة التالية، يروي المشاركون محاولة إحيائهم من قبل الأطباء التي تفشل، ثم يرون أنفسهم يموتون، ومن خلال الرؤية الافتراضية، فيبدون وكأنهم يصعدون إلى أعلى ويرون أجسادهم وكأنها جثامين ممدة على السرير.

@croom12 Its Actually pretty hectic. Doctors trying to revive you, vibrating bed and floating into space.original sound - Marcus

أحد المشاركين يروي تجربته

ماركوس كرووك، أحد مستخدمي «تيك توك» الذي خاض التجربة، شارك بتجربته المثيرة، مؤكدًا أنه استلقى على سرير يهتز، ورأى الأطباء يفشلون في إنعاشه، «التجربة قد تسبب القلق والذعر للناس».

وتابع «ما حدث هو أنك تستلقي، والسرير يهتز، وأنت ثابت، يأتي الأطباء فوقك، ويمكنك أن ترى نفسك في نظارات الواقع المعزز ويحاولون إنعاشك لكنهم يفشلون، ثم تطفو أمامهم في الهواء، وكأنها محاكاة لصعود روحك وكأنك فارقت الحياة».

وأكد «كرووك» أنّ المشاركين يمكنهن مغادرة المحاكاة في أي لحظة إذا شعروا بعدم الراحة، من خلال رفع أيديهم، إذ يبدأ حينها موظفون مخصصون بإخراجهم من المحاكاة.

ونشرت صحيفة ديلي ستار Daily Star تجربة ماركوس كرووك، التي عرضها من خلال فيديو على حسابه عبر تطبيق «تيك توك»، مؤكدًا إنه لا أحد يستطيع معرفة شكل تجربة الواقع الافتراضي إلا إذا كان قادرا على تجربتها شخصيا.

الجدير بالذكر، أن تلك المحاكاة كانت ضمن معرض «ملبورن الآن»، وهو مهرجان ثقافي ضخم في المدينة الأسترالية يضم أكثر من 200 فنان، ويستمر حتى أغسطس القادم.