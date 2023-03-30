خبير يوضح للسيدات «تشتري إيه» من قطع الذهب: «مستحيل تخسري»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بين ساعة وأخرى يتباين سعر الذهب، بالصاغة والمحلات الكبرى، نظرًا لتباين سعره عالميًا، إذ ذكرت منصة أبحاث الذهب «آي صاغة»، أنّ سعر الذهب تراجع عالميا.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن هناك حالة عدم استقرار أسعار الذهب ولاتزال مستمرة في الأسواق.

خبير يوضح للسيدات «تشتري ايه» من قطع الذهب

ومع تراجع الأسعار، تبحث السيدات وربات المنازل، ممن يستثمرن في الذهب، عن شراء القطع الذهبية والمشغولات التي يمكن الربح من خلالها، متسائلين عن توقيت البيع والشراء، وأي القطع التي يزيد سعرها.

وأشار الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، والخبير المصرفي والقانوني، إلى أن سعر الذهب في السوق المحلية يعتمد على ثلاثة عوامل، وهي: السعر العالمي، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ومستوى الطلب.

وأضاف «غنيم» خلال حديثه لـ «هُن» ناصحًا من يقتني الذهب بغرض الاستثمار أن يتجه إلى الذهب قليل المصنعية، لأنها لا تمثل خسارة عند البيع، ولهذا، فيفضل الذهب من عيار 21، أو المشغولات البسيطة أو الجنيهات أو السبائك الذهبية.

وأردف غنيم، أنه في ظل التذبذب في أسعار الذهب العالمي والارتفاعات المحلية، فإن مخاطر الشراء الآن تزداد، لأنها مدفوعة بمضاربات محلية وقلق من المستثمرين على القيمة الشرائية لمدخراتهم.

وقال الدكتور أيمن غنيم، أنه من الصعب توقع زيادات مطردة في أسعار الذهب، في ظل الموجة الحالية.