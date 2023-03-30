لايف ستايل

إشادة بإطلالات النجمات في دراما رمضان 2023.. ملابس كلاسيكية وصعيدية ومودرن

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/13
  • 2/13
  • 3/13
  • 4/13
  • 5/13
  • 6/13
  • 7/13
  • 8/13
  • 9/13
  • 10/13
  • 11/13
  • 12/13
  • 13/13

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مسلسلات رمضان 2023

شهدت مسلسلات رمضان 2023، إطلالات نسائية متنوعة، ظهرت بها نجمات الفن، في مظهر رائع وبسيط في عدد من الأعمال، أعجب بها الجمهور وأشاد بها الجميع، وعلى رأسها مسلسل سوق الكانتو وجعفر العمدة ومسلسل ضرب نار ومسلسل عملة نادرة وعلاقة مشروعة ومذكرات زوج، والعديد من المسلسلات التي حازت على إعجاب الجمهور.

إطلالات نسائية في دراما رمضان

ظهرت الكثير من الممثلات في ثوب رائع كان مزيجًا من الثوب الكلاسيكي والصعيدي والمودرن الحديث، مثل المسلسلات التالية:

مسلسل سوق الكانتو

ظهرت مي عز الدين في مسلسل «سوق الكانتو»، بإطلالات كلاسيكية عديدة، إذ دمجت الملابس الكلاسيكية بشكل حديث، مع تسريحة الشعر القصير، مما أضاف لها شكلًا رائعًا نال على استحسان الجمهور.

b99376cd83.jpg

62adbd2724.jpg

مسلسل جعفر العمدة 

في مسلسل جعفر العمدة ظهرت عدد من نجمات الفن بملابس نسائية بسيطة ومنها الفنانة هالة صدقي التي تجسد دور والده «جعفر»، إذ دائما تظهر خلال المسلسل مرتدية العباءة، وزوجات «جعفر»، اللائي يرتدين العباءات المختلفة والحجاب.

49ddd03de8.jpg

7b76355daa.jpg

مسلسل ضرب نار 

وجاءت من ضمن الإطلالات النسائية البسيطة المستوحاة نجمات مسلسلات رمضان 2023 هو مسلسل «ضرب نار» بطولة الفنانة «ياسمين عبد العزيز»، التي تجسد دور «مهرة» وهي فتاة من شبرا وترتدي العديد من الملابس البسيطة، مما أعطى للجمهور طابعًا مميزًا ومريحًا يشبه ملابسنا اليومية.

5c571306d7.jpg

مسلسل علاقة مشروعة

ظهرت داليا مصطفى ومي عمر في مسلسل «علاقة مشروعة»، بالعديد من الملابس المنزلية الرائعة التي أعجب بها الكثير من الجمهور، إذ أعطت مظهرًا مريحًا.

af00c7b5e0.jpg

4d69dbb268.jpg

مسلسل عملة نادرة 

وأما في مسلسل «عملة نادرة» ظهرت الفنانة نيلي كريم والفنانة جومانا مراد بملابس صعيدية بسيطة وهي تتمثل في العباءة السوداء والطرحة السوداء، إذ يناقش المسلسل القضايا التي تخص المرأة وتدخل في صراعات مع عائلة زوجها على الميراث وتتعرض للظلم إلا أنها لم تترك حقها أو الذي ظلمها. 

0a1a094714.jpg

d7e4895cde.jpg

مسلسل مذكرات زوج

ظهرت عائشة بن أحمد في مسلسل «مذكرات زوج»، التي تقوم بدور زوجة «طارق لطفي»، بالعديد من الإطلالات الشتوية التي أعجب بها الجمهور في الدراما.

96216e1954.jpg

04cc369831.jpg

مسلسل حضرة العمدة

ظهرت روبي التي تقوم بدور البطولة في شخصية العمدة بالعديد من الإطلالات الرسمية التي نالت على إعجاب المرأة العاملة، إذ ظهرت بالجواكت الرسمية «البليزر»، مما نال استحسان الجميع.

1f7b57cb76.jpg

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا