إشادة بإطلالات النجمات في دراما رمضان 2023.. ملابس كلاسيكية وصعيدية ومودرن

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شهدت مسلسلات رمضان 2023، إطلالات نسائية متنوعة، ظهرت بها نجمات الفن، في مظهر رائع وبسيط في عدد من الأعمال، أعجب بها الجمهور وأشاد بها الجميع، وعلى رأسها مسلسل سوق الكانتو وجعفر العمدة ومسلسل ضرب نار ومسلسل عملة نادرة وعلاقة مشروعة ومذكرات زوج، والعديد من المسلسلات التي حازت على إعجاب الجمهور.

إطلالات نسائية في دراما رمضان

ظهرت الكثير من الممثلات في ثوب رائع كان مزيجًا من الثوب الكلاسيكي والصعيدي والمودرن الحديث، مثل المسلسلات التالية:

مسلسل سوق الكانتو

ظهرت مي عز الدين في مسلسل «سوق الكانتو»، بإطلالات كلاسيكية عديدة، إذ دمجت الملابس الكلاسيكية بشكل حديث، مع تسريحة الشعر القصير، مما أضاف لها شكلًا رائعًا نال على استحسان الجمهور.

مسلسل جعفر العمدة

في مسلسل جعفر العمدة ظهرت عدد من نجمات الفن بملابس نسائية بسيطة ومنها الفنانة هالة صدقي التي تجسد دور والده «جعفر»، إذ دائما تظهر خلال المسلسل مرتدية العباءة، وزوجات «جعفر»، اللائي يرتدين العباءات المختلفة والحجاب.

مسلسل ضرب نار

وجاءت من ضمن الإطلالات النسائية البسيطة المستوحاة نجمات مسلسلات رمضان 2023 هو مسلسل «ضرب نار» بطولة الفنانة «ياسمين عبد العزيز»، التي تجسد دور «مهرة» وهي فتاة من شبرا وترتدي العديد من الملابس البسيطة، مما أعطى للجمهور طابعًا مميزًا ومريحًا يشبه ملابسنا اليومية.

مسلسل علاقة مشروعة

ظهرت داليا مصطفى ومي عمر في مسلسل «علاقة مشروعة»، بالعديد من الملابس المنزلية الرائعة التي أعجب بها الكثير من الجمهور، إذ أعطت مظهرًا مريحًا.

مسلسل عملة نادرة

وأما في مسلسل «عملة نادرة» ظهرت الفنانة نيلي كريم والفنانة جومانا مراد بملابس صعيدية بسيطة وهي تتمثل في العباءة السوداء والطرحة السوداء، إذ يناقش المسلسل القضايا التي تخص المرأة وتدخل في صراعات مع عائلة زوجها على الميراث وتتعرض للظلم إلا أنها لم تترك حقها أو الذي ظلمها.

مسلسل مذكرات زوج

ظهرت عائشة بن أحمد في مسلسل «مذكرات زوج»، التي تقوم بدور زوجة «طارق لطفي»، بالعديد من الإطلالات الشتوية التي أعجب بها الجمهور في الدراما.

مسلسل حضرة العمدة

ظهرت روبي التي تقوم بدور البطولة في شخصية العمدة بالعديد من الإطلالات الرسمية التي نالت على إعجاب المرأة العاملة، إذ ظهرت بالجواكت الرسمية «البليزر»، مما نال استحسان الجميع.