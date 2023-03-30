ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول يوميا في سحور رمضان؟.. «مفيد للقلب»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر الفول هو الضيف الدائم على طبق السحور في رمضان، ورغم أنه لا يكون الوجبة المفضلة للبعض، إلا أنه غني بالكثير من الفوائد الصحية، أهمها أنه يحمي من الإصابة بالسكري ومفيد للقلب، لكن احذري من الإفراط فيه، فهو رغم فوائده، يسبب حصوات وأمراض أخرى، لهذا تعرفي على ما يحدث لجسمك عند تناول الفول يوميا على السحور، في التقرير التالي وفقا لموقع «health line» البريطاني.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول يوميا في سحور رمضان؟

للإجابة عن سؤال ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول يوميا في سحور رمضان؟، أولا هو من المأكولات التي تحمي من مرض السكري، ويتحكم في نسبة السكر الموجودة في الدم لدى الأشخاص المصابين.

تساعد وجبة الفول في السحور، على التقليل من مخاطر أمرض القلب، وتناوله أربع مرات في الأسبوع أو أكثر يقلل الخطر بأي إصابة بنسبة 22%، كما أنه يقلل من الكوليسترول الضار في الجسم، كما أنه مصدر هام للبروتينات والطاقة ضمن أنواع البقوليات والحبوب أخرى، مثل: العدس، و تحتوي كل 100 جم من الفول على 341 سعر حراري، كما أن حبوب الفول غنية عمومًا بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن.

الفول نبات غني بالألياف

من فوائد الفول في سحور رمضان أنه مصدر غني بالألياف الغذائية، إذ يوجد 4.5 جم من الألياف في كل 100 جم من الفول، والتي تساعد في تحسين عمليات الهضم وإخراج الفضلات، وحماية المواد المخاطية المتواجدة في القولون، بتقليص فترة ملامستها للطعام في الجهاز الهضمي، إذ تساعد على تصريفه وهضمه بسرعة.

تحسين وظائف الدماغ

يحتوي الفول على مركبات تدعم عمل بعض المركبات الكيميائية في الدماغ، مثل: الدوبامين، والذي عادة ما يتم ربطه بحركة العضلات المتناسقة وحركات الجسم السليمة.

الإفراط في تناول الفول

- يمكن أن يسبب تناول الفول حالة تسمى أنيميا الفول، وهي حالة جينية تؤثر على نسبة صغيرة من البشر، بعدما يحفز تناول الفول لدى المصابين بها تكسر انحلال كريات الدم الحمراء

- يعد الفول غنيًا بحمض الأوكساليك الذي قد يتسبب بتكون حصوات في المسالك البولية، لذا ينصح المصابون بهذا النوع من الحصوات بتجنب الفول أو تناول كميات كبيرة من الماء معه.