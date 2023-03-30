سحور 8 رمضان تعرفي على طريقة تحضير جوزليم السبانخ والفيتا التركي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

في سحور الـ8 من شهر رمضان، يمكنك تحضير الجوزليم بالسبانخ، وهو عبارة عن خبز تركي محشو بأنواع مختلفة من الخضروات أو اللحم المفروم أو البطاطس المهروسة أو السبانخ والجبن الفيتا، وفي هذه الوصفة أعدي الجوزليم مع السبانخ والجبنة كي تناسب وجبة السحور، ذلك لأن هذا الخبز المسطح يعتبر وجبة خفيفة شائعة في تركيا وسهلة التحضير، وفقاً لموقع مجلة «elle»الفرنسية.

مكونات جوزليم السبانخ والفيتا التركي

كوب ماء دافئ لتحضير خبز الجوزليم لسحور 8 رمضان

نصف ملعقة صغيرة خميرة جافة

3 كوب دقيق خبز

ملعقة كبيرة زيت زيتون

نصف ملعقة كبيرة زبادي

نصف ملعقة صغيرة ملح

للحشو:

400 جم سبانخ مجمدة

بصلة مفرومة ناعماً

200 جم جبن فيتا

100 جم جبن موزاريلا مبشور

ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الحار

ملعقة صغيرة بودرة ثوم

طريقة تحضير جوزليم السبانخ والفيتا التركي

أولا لتحضير جوزليم السابنخ والفيتا ضمن سحور8 رمضان، أولا أخلطي الخميرة الجافة بالماء الدافئ واتركيها لمدة 3-5 دقائق حتى تنشط الخميرة.

في وعاء الخلاط، ضيفي باقي مكونات الخبز بما في ذلك خليط الخميرة، ثم أخلطي المزيج ثم اعجنيه لمدة 10 دقائق إلى أن تتشكل العجينة على شكل كرة.

ضعي العجينة في وعاء مدهون بالزيت وغطيتها بإحكام بغشاء بلاستيكي، وبعد ذلك اتركي العجينة حتى ترتفع ضعف حجمها.

لتحضير الحشوة، اعصري ماء السبانخ بعد ذوبانه ثم قطعيها إلى قطع صغيرة، ثم في الخطوة التالية ضعيها في وعاء مع باقي مكونات الحشوة واخلطيهم جيدًا وضعيهم جانبًا.

قسّمي الحشوة إلى 6 أقسام للحصول على حشوة متساوية لكل خبزة، ثم ضعي العجينة على سطح عمل مرشوش بالقليل من الدقيق، واعجني برقة وقطعيها إلى 6 قطع متساوية، ثم شكلي كل قطعة على شكل كرة.

خذي كرة واحدة ولفيها إلى مربع رفيع جدًا، ثم ضعي القليل من الحشوة في المنتصف ووزعيها بالتساوي، مع ترك مساحة فارغة في كل مكان.

اطوِي كل جانب إلى المنتصف وتأكدي من تغطية الحشوة بالكامل، وقومي بطهيها في مقلاة ساخنة مع القليل من الزيت لمدة 3 دقائق مع التقليب باستمرار أو حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً، ثم ادهنيها بالقليل من الزيت قبل التقليب.