أعمال درامية دعمت المرأة في رمضان.. بينها مسلسل حضرة العمدة: منع الختان لإحدى الفتيات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

سلطت الكثير من الأعمال الرمضانية لعام 2023 الضوء على قضايا المرأة، ودعمتها خلال العديد من المسلسلات، التي من اللحظة الأولى لعرضها على الشاشات، استطاعت استقطاب عدد كبير من الجمهور، كونها تناقش قضايا مهمة في المجتمع، كالختان الذي تتعرض له الكثير من الفتيات حتى يومنا هذا في القرى والنجوع في مختلف المحافظات، كما أظهر أيضا قصة الميراث، وحرمان الفتيات منه بعد وفاة الأب ومحاولة الاستحواذ عليه، وقانون الوصايا على الأطفال.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، أهم المسلسلات الرمضانية التي اهتمت بمناقشة القضايا الهامة الخاصة بالمرأة، وكيفية دعمها للحصول على حقوقها.

مسلسل تحت الوصاية وقانون الوصاية

لعل من بين الأعمال الدرامية التي استحوذت على اهتمام الجمهور منذ عرض البرومو الخاص به هو مسلسل تحت الوصاية، الذي سيُعرض في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، مسلسل تحت الوصاية، للفنانة منى زكي، التي تناقش قصة قانون الوصاية بعد وفاة الأب، وكيف يمكن للسيدات الحصول على حقوقهن بعد الوفاة؟ إذ تجسد في أحداث المسلسل شخصية امرأة في الثلاثينات من عمرها، ويتوفى زوجها فجأة، حتى أصبحت مسؤولة عن طفلين، وتضطر للعمل على مركب زوجها المتوفي في مهنة الصيد، حتى تنفق على أولادها.

مسلسل حضرة العمدة

من بين المسلسلات التي لقيت استحسان وتفاعل كبير من الجمهور، هو مسلسل حضرة العمدة، خاصة المشهد الذي منعت فيه الفنانة روبي، عملت الختان لإحدى الفتيات، إذ تجسد دور صفية الفارس، التي تجسد دور العمودية بقرية تل شبورة، وبدأت في ممارسة مهام عملها، بالدخول إلى مراكز الرعاية الصحية، حيث وجدت طفلة تخضع لعملية الختان، لتمنع الطبيبة عن استكمال مهام عملها، لترد عليها الطبيبة مرددةً: «أنت فاكرة نفسك فين في الأمم المتحدة اللي عندكوا جريمة عندنا كريمة ومكرمة»، لتطلب العمدة الشرطة ويتم القبض على الطبيبة، وتخرج العمدة برفقة الفتاة الصغيرة.

مسلسل عملة نادرة

كما يناقش مسلسل عملة نادرة، للفنانة نيللي كريم، قضايا الميراث، وحق المرأة في الإرث، من خلال دور «نادرة» التي تنجب طفلًا ويتوفى زوجها، وبعدها تخوض حربًا ضد أسرة زوجها في الصعيد، لتثبت حقها في الميراث حتى تحصل عليه.