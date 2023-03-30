طفلة تنتصر على التنمر بتحقيق رقم قياسي بسبب قدميها.. شعرت بالفخر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نجحت طفلة أمريكية، في التغلب على معاناتها من التنمر بسبب حجم قدميها الكبيرين، إلى تحقيق نصرًا كبيرًا لها وعائلتها، وذلك بعد أن استطاعت تحقيق رقم قياسي عالمي بفضل قدميها، سبب لها الشعور بالفخر والسعادة.

تحقيق الطفلة رقم قياسي

وحسب ما ذكر موقع «انسايدر» العالمي، أن الطفلة التي تدعى روبي لابوشيفسكي، وتبلغ من العمر 10 أعوام، نجحت في تحقيق رقم قياسي بين الأطفال في فئتها العمرية الذين يعانون من كبر الأقدام.

وقالت الطفلة في تصريحاتها، إنها قفزت من الفرح، عندما علمت أن طلبها لتسجبل رقم قياسي عالمي للأطفال، تمت الموافقة عليه، إذ أنها أعادت تقديم الطلب للحصول على رقم قياسي آخر.

شعور العائلة بالفخر

تتميز عائلة «روبي» بسمة الأقدام الكبيرة بين أجيالها، لكنها أصبحت أول عضو بها يحمل رقمًا قياسيًا عالميًا لدى منظمة Kids World Records، بسبب أقدامها الضخمة.

وكانت الطفلة الأمريكية تتعرض للتنمر من قبل أصدقائها في الفصل الدراسي، نظرًا لكبر حجم قدميها إلى جانب معاناتها في البحث عن حذاء مناسب لها بأقسام الأطفال، مما كان يدفعها للجوء إلى قسم النساء لشراء الأحذية، وبعد حصولها على لقب الفوز بمنظمة تسجيل الأرقام الخاصة بالأطفال، أصبحت «روبي» تستمتع بشخصيتها الجديدة، وتشعر بثقة أكبر بنفسها، بعد أن تحولت أقدامها الكبيرة التي سببت لها السخرية في الماضي إلى مصدر فخر لها وسط جميع الأطفال في نفس فئتها العمرية.