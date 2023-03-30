الامارات | قشر الموز وأكياس الشاي المستخدم.. سماد للنباتات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هناك مجموعة واسعة من الأسمدة الزراعية التجارية في السوق، ولكن توجد بدائل أخرى جاهزة بالفعل يتخلص منها غالبية الناس بكل بساطة.

ويعد قشر الموز المقطع وأكياس الشاي المستخدم وحتى البقايا من برايات أقلام الرصاص، مصادر تغذية جيدة للنباتات. وينصح الخبراء من مجلس الزهور الألماني بوضعها في أصيص الزهور بدلاً من صندوق القمامة.

ومن الأفضل استخدام قشر الموز العضوي، ويجب تقطيعه إلى قطع صغيرة بالسكين أو ضربه في الخلاط ثم تجفيفه على شبكة.

ثم يمكن إضافة القشر إلى تربة النبات. ويقول الخبراء إنه من المهم ألا يتم نثره ببساطة على السطح لأن هذا يجعل من الصعب للغاية على النبات أن يحصل على المغذيات.

ويجب تذكر عدم حفظ قشر الموز بعد تناوله لاستخدامه لاحقاً بوضعه في القصدير أو البلاستيك الشفاف اللاصق، أو وضعه في حاوية مغلقة حتى وقت استخدامه في التربة، فالقشر المحفوظ بالطرق السابقة يتعفن سريعاً، وهو ما يجب تجنبه إذا أمكن.

كما أن بقايا البري من أقلام الرصاص وأقلام الشمع مفيدة للنباتات، إذ إنها تعد شكلاً من رقائق الخشب التي تطلق مغذياتها المخزنة عندما تتحلل.

غير أن الخبراء لا ينصحون إلا باستخدام أقلام الرصاص غير الملونة التي لم يتم تلوينها بأي شكل، إذ إن الملونات قد تكون مضرة للنباتات.