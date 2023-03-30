الامارات | «متحف ريبليز».. غرائب من العالم بمفهوم الاستدامة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لطالما كان التجديد عنوان تجربة «متحف ريبليز صدق أو لا تصدق» في القرية العالمية، إذ أضاف في الموسم الـ27 لزوّاره 27 قطعة جديدة إلى معروضاته التي تتجاوز الـ250 قطعة، وتقدم بمجملها تجربة ساحرة في التعرف إلى غرائب العالم.

ولا تتميز القطع الجديدة في هذا الموسم بغرابتها فحسب، بل أيضاً بأن معظمها مصنوعة من مواد مستدامة، إلى جانب مجموعة من المعروضات القديمة التي تحمل هذا المفهوم، ما يجعل هذا المتحف متميزاً بتقديم تجربة ترفيهية تحت عنوان الاستدامة تتماشى مع نهج دولة الإمارات، التي أطلقت على 2023 عنوان عام الاستدامة.

ويستمتع ضيوف القرية العالمية، الوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوّق في المنطقة، بجولة في هذا المتحف بين الأقسام المتنوّعة برؤية ما يزيد على 250 معروضة من أنحاء العالم. ويطل في النسخة الرابعة له مع مجسّمات تحمل مفهوم الاستدامة، ومنها مجسّم قطار ستيم بانك المصنوع من أعواد الثقاب، والذي نفذ باستخدام أكثر من مليون قطعة من أعواد الثقاب. ويعدّ هذا المجسّم من أكبر الإبداعات المصنوعة من أعواد الثقاب على يد باتريك أكتون، ويبلغ طوله أكثر من 20 قدماً وارتفاعه تسع أقدام، واستغرق تنفيذه ما يقارب 3000 ساعة من العمل موزعة على 14 شهراً. ويضمن هذا القطار للزوّار تجربة تفاعلية جديدة، إذ يشتمل تصميمه على مصباح أمامي وجرس ورافعة لفتح أبواب صندوق الاحتراق.

أما جيسوس إدواردو، فصنع الأسد الذي يعرض تحت عنوان «أسد من سلك»، من أسلاك حظائر الدجاج التي يزيد طولها على ميل، إذ قام بلف الأسلاك يدوياً لإنشاء التفاصيل المعقدة، دون اللجوء الى استخدام أي قالب للحصول على هذه التشكيلات. ويتلاعب مصمم القطعة بالظل والنور في التصميم، ما يمنح الأسد تدرّجات لونية ناجمة عن هذا الاختلاف في مصدر الضوء.

أقدام كريستيانو

ويخصص المتحف قاعة للأزياء التي صنعت من مواد معاد تدويرها كعبوات المشروبات الغازية، والشعر البشري، وورق المحارم، وقد أضيف لها في هذا العام فستان قسائم «بالتيمور صن»، والذي صنع من كوبونات صحيفة «بالتيمور صن»، إلى جانب الشريط اللاصق والغراء، واستغرق الفستان ما يقارب 30 ساعة من العمل حتى أنجز.

وفي القسم الذي يلي الأزياء، تعد قطعة «كريستيانو رونالدو والأرجل النقدية» من أبرز القطع الجديدة والمستدامة أيضاً، إذ صنعت من أكثر من 100 ألف دولار من عُملة الولايات المتحدة الأميركية الممزقة، مع الإشارة الى أن أرجل رونالدو الحقيقية مؤمنة بمبلغ 103 ملايين يورو.

أبطال خارقون

في المقابل، يوفر معرض الأبطال الخارقين المستوحى من شخصيات الأبطال كرجل العنكبوت، وكابتن أميركا، والذي أضيف الى أقسام المتحف في هذه الدورة، تجربة مبهرة لمحبي هذا العالم، خصوصاً أن القطع مصممة من مواد غريبة. وصمم مجسّم الرجل العنكبوت، والذي يبدو بوضعية مقلوبة من آلاف الأزرار التي حملت ألوان ثوبه، أي الأحمر والأزرق والأبيض والأسود بتدرّجات عدة لإبراز تفاصيله.

بينما قدم في هذا القسم لوحة سبيدرمان رسمت على نسيج العنكبوت الحقيقي، إذ تم جمع شباك العنكبوت الجديدة، وكذلك المهجورة في ولاية فلوريدا، وبتقنية سرية لتقديم هذه الرسمة الضخمة، فيما قدمت لوحة للبطل الأخضر هالك من السكر الملون. أما مجسم كابتن أميركا الذي يصل طوله إلى ثماني أقدام، فصمم من قطع غيار السيارات. هذه المجموعة تستكمل مع مقتنيات سينمائية بقيمة تقديرية عالية جداً، وهي السيف الضوئي الخاص بـ«لوك سكاي ووكر»، الذي استخدمه مارك هاميل في دور لوك سكاي ووكر في «حرب النجوم»، بالجزء الخامس من السلسلة، والذي حمل عنوان «الإمبراطورية تعيد الضربات»، وتم تركيب السيف من غرافلكس فلاش كاميرا كلاسيكية الطراز لعام 1930. كما عرض الكاميرا والفلاش التي استخدمت في الأفلام وتم العثور عليها من متجر الخردة والمواد المستعملة، واستخدم فلاش كاميرا غرافلكس كلاسيكية الطراز لعام 1940.

وتستكمل الجولة في هذا «العالم الأكثر روعة» مع مجموعة من المعروضات الدورية الجديدة والرائعة، ويعد معرض الأبطال أحد المعارض السبعة التي تستقبل الضيوف، بما فيها معرض غابة القبائل، ومعرض الأشخاص الغريبة، ومعرض مستودع ريبليز، ومعرض الفنون، ومعرض الرعب، ومعرض الفضاء، وهي أماكن تذهب بعيداً بالطبيعة الفضولية للإنسان، وتدفعه لاستكشاف القطع الأثرية التاريخية من أنحاء العالم، والانخراط بأنشطة تفاعلية متنوّعة، والنظر بتعمق إلى الفنون المذهلة، واكتشاف حكايات رائعة لأشخاص وأماكن من جميع أنحاء العالم.

• المتحف يخصص قاعة للأزياء التي صنعت من مواد معاد تدويرها كعبوات المشروبات الغازية، والشعر البشري، والمحارم.



• المكان يتيح لزوّاره فرصة اكتشاف حكايات رائعة لأشخاص وأماكن من أنحاء العالم، والانخراط بأنشطة تفاعلية متنوّعة.

تجارب مدهشة

إلى جانب إضافة معروضات جديدة، عمل متحف ريبليز على التجديد في تجاربه، إذ شهدت متاهة مرايا ريبليز المذهلة، التي تضم أكثر من 100 لوح من المرايا، تحديثات جديدة هذا الموسم، من خلال إضافة غرفة المرايا اللامتناهية الجديدة المعزّزة بأضواء «الليد»، ومفاجآت عند كل منعطف بين جدرانها الملتوية وألواحها العاكسة.

ويمكن للضيوف شراء نظارات كسر الأشعة لاستخدامها في المتاهة، وكذلك الاستمتاع بمشاهدة الألعاب النارية في القرية العالمية. كما أضيفت مواقع وفرص مثالية لعشاق التصوير، لالتقاط أجمل صور الخداع البصري، مثل تجربة الرأس العائم في الفضاء وغيرها الكثير.

• 1000000 قطعة من أعواد الثقاب نفذ بها مجسّم قطار ستيم بانك.



• 250 معروضة فريدة وغريبة من أنحاء العالم في المتحف.