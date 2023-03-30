الامارات | «المهرجان» يعود إلى مدينة مصدر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ببرنامج حافل بالعروض الترفيهية والألعاب والمأكولات التقليدية لجميع أفراد العائلة، تعود غداً إلى مدينة مصدر في أبوظبي فعاليات «المهرجان» الذي يحتفي بليالي الشهر الكريم من خلال المهرجان الرمضاني.

وسيتضمن المهرجان مجموعة من الأنشطة الترفيهية العائلية التي تقع في قلب المجتمع الحضري المستدام الرائد في أبوظبي. وسيحظى الزوار بديكورات وأجواء احتفالية، وعروض ترفيهية وموسيقية حية.

وقال المدير التنفيذي لإدارة التطوير العمراني المستدام في مدينة مصدر محمد البريكي: «يعد شهر رمضان مناسبة طيبة للاحتفال بين أفراد المجتمع وسط الأجواء التي اعتدناها، ونتطلع إلى استقطاب الجمهور والترحيب بهم في قلب مدينة مصدر للاستمتاع بمهرجان مستوحى من ثقافتنا وتقاليدنا».