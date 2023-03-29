من هو الطفل عمر علي صاحب الحنجرة الذهبية؟.. لُقب بعبد الباسط الصغير

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حنجرة ذهبية في تلاوة القرآن يمتلكها الطفل الصغير عمر علي الذي يبلغ من العمر 10 سنوات إذ استطاع أن يخطف أنظار الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفه البعض بالشيخ عبد الباسط الصغير، نظرا لصوته الجميل في التلاوة، وبدأ العديد من رواد مواقع التواصل يتساءلون من هو الطفل عمر علي؟.

من هو الطفل عمر علي؟

منذ كان طفلًا رضيعًا، عشق عمر علي سماع القرآن الكريم، فعندما كان يبكي لا يسكته إلا سماع القرآن، ليكمل السابعة من عمره وهو استطاع حفظ وقراءة الآيات القرآنية، ليحرص الطفل على دخول الأزهر الشريف، ولكن وجد بانتظاره مفاجأة غير متوقعة عندما كان يتلو ما تيسر من السور القرآنية بحسب ما رواه والده في تصريحات سابقة لـ«الوطن».

الطفل «عمر علي» من مواليد مدينة نصر ويدرس في الصف الرابع الابتدائي بمنطقة القاهرة الأزهرية كما أن صوته وتلاوته تشبه إلى حد كبير، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لذلك لقب بـ «عبد الباسط الصغير» وكان أول ظهور له كان في احتفالية الأزهر في 12 أكتوبر الماضي بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

المناسبات التي شارك فيها الطفل عمر

مناسبات مختلفة شارك فيها الطفل الصغير منها فعاليات احتفالية الأزهر الشريف، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، والتي عقدت في الـ 12 من أكتوبر الماضي، وأيضا فعاليات الاجتماع الـ16 لمجلس حكماء المسلمين الذي عقد في دولة البحرين.