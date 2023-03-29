رجل يعد جدولا لزوجته لتحضير أكلات رمضان.. أصناف مختلفة لـ30 يوما

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لزوج يضع لزوجته جدول إفطار رمضان لمدة 30 يوما من أجل مساعدتها في أفكار تحضير الإفطار خاصة أن العديد من السيدات تسيطر عليهن حيرة تامة في تحضيره.

أنواع المأكولات التي يضمها الجدول

أنواع مختلفة من الأكلات شملها الجدول الذي وضعه الزوج لزوجته سواء كانت تتمثل في الصنف الرئيسي أو المقبلات الساخنة والسلطات والشوربة والحلويات وكانت منها موزات مع زر بالمكسرات وسمبوسك جبنه وسلطة عربية وقطايف وكفته طحينية وبندوره وملوخية باللحمة ورز بالشعرية.

وتضمنات قائمة الأكلات الرمضانية التي وضعها الزوج لزوجته عدد من الكلمات قائلا: «إلى زوجتي العزيزة ارفق لكي مهمة الطبخ لشهر رمضان المبارك وكل عام وإنتي بألف خير.. المدير العام للبيت.. رفيقة الدرب».

تفاعل الجميع مع جدول المأكولات

تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الجدول الذي وضعه الزوج لزوجته حيث جاءت التعليقات كالتالي: «ريحها من التفكير شو بدها تطبخ»، وأيضا «شكله موظف حكومي بيحب كل حاجة تمشي رسمي» وكذلك «إحنا بنتعب أصلا في تحديد هنعمل أيه في الفطار أما لما تكون في قائمة في دا هيرحني وهجهز المطلوب وخلاص».