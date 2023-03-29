طريقة عمل الفول المدمس في المنزل.. خطوات سهلة وبسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الفول المدمس من الأكلات التي لا تخلو منها مائدة السحور في شهر رمضان المبارك، وتحاول الأمهات إعداده في المنزل بأكثر من وصفة وطريقة، حتى تبهر أطفالها وأسرتها بالطعم المميز والشهي، كونه مُشبعا ويفضل الكثير تناوله بجانب البيض والفلافل والبطاطس المحمرة المقرمشة والشهية ونتيجة لذلك نقدم طريقة عمل الفول المدمس في المنزل.

طريقة عمل الفول المدمس في المنزل

خطوات بسيطة تتطلبها طريقة عمل الفول المدمس في المنزل يجب متابعتها جيدا للحصول على أفضل طعم للفول وذلك من خلال الشيف نجلاء الشرشابي، التي تقدم وصفات على قد الإيد وفي متناول الجميع غير مكلفة.

ولـ طريقة عمل الفول المدمس في المنزل زي المحلات، يجب توفير المكونات التالية:

- ربع ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

- نصف كيلوجرام من الفول الحب.

- حبة من عصير الليمون الطازج.

- ملعقة صغيرة من الكمون.

- ملعقة كبيرة من الطحينة.

-2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

- شطة حسب الرغبة.

طريقة التحضير

ينقع الفول فى وعاء مملوء بالماء لمدة 8 ساعات على الأقل ويفضل النقع قبل طهيه بيوم.

يصفى الفول من ماء النقع ويوضع بداخل الدماسة.

يغسل العدس جيدا ثم يضاف مع الفول في الدماسة.

يغطى الفول والعدس بالماء المغلي، ثم توضع الدماسة على نار متوسطة إلى عالية حتى يغلي الماء.

يجب زيادة الماء المغلي إلى الدماسة حتى يغطى الفول تماما، ثم تغطى الدماسة بالغطاء، على نار هادئة تماما طوال فترة التدميس.

تترك الدماسة فوق النار الهادئة تماما لمدة حوالى 7 ساعات، وبعد مرور نصف الوقت يزيد الماء المغلي، في كل مرة ينقص.

يقدم الفول ساخنا مع التوابل والخضروات ليتبل على حسب الذوق.

طريقة عمل الفول المدمس السريع

- الخطوة الأولى في طريقة عمل الفول المدمس، هي تنقية الفول في صينية لإزالة الشوائب منه، ثم نقعه في ماء لمدة يوم كامل.

- الخطوة الثانية هي وضعه في قدر الضغط على نار متوسطة حتى ينضج ويصبح طريًا.

- الخطوة الثالثة هي هرس الفول في الهراسة بشكل ناعم، ثم إضافة الملح والكمون وبعد ذلك نقوم بإضافة زيت الزيتون والطحينة إلى الفول، ونستمر في التقليب جيدا بواسطة ملعقة خشبية.

- الخطوة الرابعة هي خلط المكونات مع بعضها البعض، ونفرد الفول في طبق متوسط الحجم.

- الخطوة الخامسة هي وضع الفول في طبق التقديم، وإضافة زيت الزيتون ونقوم بوضع القليل من البقدونس من أجل التزيين، ووضعه على مائدة السحور بجانب البطاطس المحمرة والطعمية والزبادي والعيش، كُل حسب رغبته وطريقته في تناول وجبة السحور.