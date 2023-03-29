طريقة عمل كبسة الفراخ.. «طعم شهي زي المحلات»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر كبسة الفراخ من أكثر الأكلات المفضلة لدى الكثيرين، نظرًا لمذاقها الطيب والشهي، كما أنها من الأكلات الخليجية الدسمة التي يشتهر بها سكان شبه الجزيرة العربية من السعودية والكويت والإمارات وأيضا اليمن المعروف بأطعمته الحارة ونتيجة لذلك نقدم طريقة عمل كبسة الفراخ بخطوات بسيطة.

طريقة عمل كبسة الفراخ

يقدم «هن» طريقة عمل كبسة الفراخ على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي والتي تتطلب المكونات التالية:

دجاجة كيلو مقطعة لـ 8 قطع

2 كوب أرز بسمتي منقوع ومصفى

2 جزرمبشور

2 بصل

مبشور طماطم

بودرة زعفران

2 قرنفل

2 قرفة عيدان

2 ملعقة كبيرة بهارات كبسة

ملح

فلفل أسود

2 حبهان

زيت ماء مغلى

بقدونس مفروم

طريقة تحضير كبسة فراخ

- توضع ملعقة من الزيت في حلة، وتشوح الفراخ

- ضيفي القرنفل والقرفة والمستكة والحبهان واللومي وتذوب بودرة الزعفران في ماء دافئ وتضاف

- يضاف البصل والجزر ويشوح مع الفراخ

- تضاف الطماطم والماء المغلي

- ترفع الفراخ من الحلة

- يضاف الأرز ويقلب جيدا ويترك ليغلي

- يترك الأرز ليتشرب ثم تضاف الفراخ مرة أخرى

- تقدم الكبسة ساخنة وبالهنا.

طريقة عمل كبسة الفراخ بالأرز البسمتي

ويمكن عمل كبسة الفراخ بالأرز البسمتي على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي.

طريقة عمل كبسة الفراخ بالأرز البسمتيالمكونات:

فرخة مقطعة 8 قطع

2 كوب وربع من الماء

كوب من الأرز البسمتي الفليبيني أو العادي حسب المتاح مغسول ومنقوع نصف ساعة

2 حبة طماطم مبشورة

جزر مبشور

فلفل حار

بصل مقطع صغير

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم

ملعقة من الملح

ملعقة من الفلفل الأسود

ربع ملعقة من السبع بهارات

ربع ملعقة كمون بودرة

ربع ملعقة من الكزبرة الناشفة

1 ملعقة كبيرة من الكركم

1 مرقة دجاج

2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم

5 حبات من الهيل

2 حبة من القرنفل

2 حبة من الفلفل الأسود

2 عود قرفة

لومي