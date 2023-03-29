4 أجهزة في مطبخك تسحب استهلاك الكهرباء.. «احذري منها علشان الفاتورة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يعاني العديد من الأمهات وسيدات المنازل من ارتفاع فاتورة الكهرباء، الأمر الذي يجعلهن يتساءلن عن سبب هذا الارتفاع والبحث عن حلول لتقليل الفاتورة؛ ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير أجهزة كهربائية موجودة في المطبخ وتزيد من الاستهلاك ويجب على الأشخاص تجنبها.

يحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، على توعية المواطنين بشكل عام، بطرق الاستهلاك الأمثل للأجهزة المنزلية التي ترفع قيمة الفاتورة، إذ رصد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 4 أجهزة كهربائية موجوده في المطبخ تزيد من استهلاك الكهرباء.

الميكرويف

من بين الأجهزة الكهربائية التي رصدها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وتزيد من ارتفاع الكهرباء «الميكرويف» إذ يدخل ضمن الأجهزة الكهربائية، التي تؤدي إلى ارتفاع استهلاك الكهرباء، لأنه من الأجهزة ذات «التايمر»، لذا يجب فصله تماما، لتخفيض فاتورة الكهرباء.

الثلاجات

تعتبر الثلاجة أكثر الأجهزة استهلاكًا للطاقة في المطبخ وحتى في المنزل، حيث تستهلك حوالي ثلث الكهرباء التي يستخدمها المنزل العادي، ولذلك فمن المهم التأكد من ضبط الثلاجة على درجة الحرارة الصحيحة.

الخلاطات والمراوح

تعد الخلاطات والمراوح من الأجهزة التي تزيد من استهلاك الكهرباء، لأنها تعمل من خلال الفيشة، التي تستهلك الطاقة بشكل كبير، حتى بدون تشغيلها.

الغلاية

تعد الغلاية الكهربائية حيث يستهلك تسخين كمية أقل من المياه كهرباء أقل لأن الماء لن يستغرق وقتًا طويلًا ليغلي.

عادات تزيد استهلاك الكهرباء

كان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، رصد عدة عادات تزيد استهلاك الكهرباء في المنزل، على النحو التالي:

- فتح الفرن الكهربائي أكثر من مرة للاطمئنان على الطعام، يخفض درجة الحرارة، ويتطلب طاقة أكبر.

- عدم نزع الفيشة بعد الانتهاء من استخدام الفرن.

- ضبط السخان على درجات حرارة مرتفعة، ما يتسبب في تقليل العمر الافتراضي، ويزيد استهلاك المياه والكهرباء.

- تشغيل السخان الكهربائي طوال اليوم.

- عدم إزالة الثلج الزائد من الفريزر أو الديب فريزر، ما يزيد من استهلاك الكهرباء.

- فتح الثلاجة بشكل مستمر.