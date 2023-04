بمكواة الملابس.. شيف يشوي «ستيك اللحم» بطريقة مبتكرة «فيديو»

مقطع فيديو قصير لا يتجاوز مدته 6 دقائق و12 ثانية، شاركه أحد الشيفات الأجانب عبر حسابه على موقع «تيك توك»، وهو يستخدم طريقة جديدة وغير تقليدية لشّوي «استيك اللحم»، الأمر الذي أبهر المتابعين.

يستخدم الشيف مكواة الملابس لإعداد وجبة من أشهى الأكلات والأصناف والتي ربما تعتبر واحدة من الوجبات الشهيرة التي تحجز مقعدا أساسيا على مائدة الإفطار في شهر رمضان، إذ يمكن إعدادها بجانب العديد من الأطباق خاصة المكرونة بمختلف أشكالها وأنواعها.

ظهر الشيف الأجنبي وهو ممسك بمكوتين ويقوم بتنظيفهما جيدا، حتى تأكد من سلامتهما وخلوهما من أي شوائب أو ميكروبات، وفي المنتصف قام بوضع لحم الاستيك وتوصيلهما ببعضهما البعض، باستخدام سلك، فيما استكمل مهمته من خلال تقليب اللحم من جميع الأطراف والجهات، ويساعده فيه أحد الأشخاص الذي يقوم بتوثيق الحدث من بداية وضعها حتى تمام الطهي والنضج، وعلى جانب آخر يقوم بوضع الصوص المخصص للحم في طبق جانبي.

يستخدم الشيف كمية وفيرة من المياه التي توجد داخل المكواة حتى يستطع طهي اللحم بطريقة صحيحة بدلا من الفحم أو البوتاجاز والنار، والتي استخدمت 3 دقائق حتى نضجت بشكل كامل، ثم قام بوضعها في الطبق حتى يتم تناولها وقام بوضع البهارات عليها، ومن ثم بدأ يحدث متابعيه عن تلك الطريقة المبتكرة التي توفر الوقت والمجهود وقام بتقطيعها على الهواء وتناولها.

لفت مقطع الفيديو الذي شاركه الشيف الأجنبي الكثير من الأنظار ولقي استحسان كبير من المتابعين، وحصد على آلاف من الإعجاب والتعليقات والمشاركات، البعض يشيد بطريقته المبتكرة الذي استخدمها لشّوي اللحم الأستيك، الذي يعد من أشهى الأكلات التي يفضلها البعض خاصة الأطفال.

