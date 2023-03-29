شركة عالمية تطرح ساعة يد من طراز نادر.. سعرها يفوق طائرة خاصة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

بمرور الوقت، يظهر كل يوم العديد من التصميمات الخاصة بعالم الإكسسوار حول العالم، التي تبهر الجميع بأفكارها الفريدة، ومؤخرًا، طرحت دار Jacob&Co العالمية الخاصة بتصنيع الساعات، ساعة جديدة حملت اسم Billionaire Timeless Treasure، وزيُنت بـ425 ماسة صفراء نادرة.

تفاصيل عن الساعة الجديدة

وتعد الساعة الجديدة المطروحة من أغلى الساعات في العالم، حيث يبلغ ثمنها 20 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 618 مليون جنيه، وهو ما يفوق ثمن طائرة خاصة، حسب ما نقل موقع «العربية» عن الموقع الرسمي للشركة المصممة للساعة.

زُينت الساعة الجديدة بـ425 ماسة صفراء اللون نادرة، استغرق البحث عنها نحو 3 أعوام ونصف العام من قبل القائمين على تصميمها، حيث يعد الماس الأصفر أندر أنواع الماسات في العالم، كما أنه تم استخدام مجموعة أحجار ماسية في هذا التصميم أيضًا يبلغ وزنها 880 قيراطًا.

كما تتزين هذه الساعة أيضًا بمجموعة من أحجار التسافوريت الخضراء، فيما تم ترصيع حركة التوربيون الخاصة بها بمجموع 57 ماسة صفراء بقطع الباغيت.

وتحمل الساعة الجديدة توقيع دار Jacob&Co العالمية، وتم الكشف عنها في معرض Watches and Wonders للساعات الذي يُقام حاليا في مدينة جنيف السويسرية.

إدراجها بين القطع الفاخرة والنادرة

وجرى ضم الساعة الجديدة إلى مجموعة ساعات الدار العالمية Jacob &Co Billionaire، التي تم الكشف عن أول تصميمات لها في عام 2015، وجاء من بينها ساعة زينتها 239 ماسة بقطع الزمرد وتميزت بحركة توربيون رقيقة للغاية وبسعر بلغ 18 مليون دولار حينها.