القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ما هي كفارة الصيام عند إفطار الحامل في نهار رمضان وشروطها؟.. سؤال يتبادر إلى ذهن الحامل التي قد تضطر إلى الإفطار في نهار رمضان، بسبب إرهاق الحمل المستمر، أو بسبب استشارة الطبيبة التي نصحها بالإفطار حفاظا على حياة الجنين، وخاصة في الشهور الأخيرة، والتي تتطلب شرب كميات وفيرة من المياه والعصائر، حفاظا على كمية المياه المحيطة بالجنين، وبالتالي لا تعلم ما الذي يجب عليه فعله في حال الإفطار، وهو ما سنوضحه خلال السطور التالية.

ما هي كفارة الصيام عند إفطار الحامل في نهار رمضان وشروطها؟

وأجاب الشيخ علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، من قبل عن ما هي كفارة الصيام عند إفطار الحامل فى نهار رمضان وشروطها، عبر البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء، قائلًا، «الحمل من الأسباب التي تتيح للمرأة الإفطار، لما فيه من تعب شديد وإرهاق لها، بالإضافة إلى أن الصيام سيؤثر على تغذية الجنين، لذلك لابد أن تحافظ عليه قدر الإمكان وتفطر، والله سبحانه وتعالى أباح الإفطار للمرأة الحامل وللشيخ الكبير والمسافر ونحو ذلك هناك إرهاق شديد لو كلفناهم بذلك».

وأوضح الشيخ علي جمعة، أنه بالنسبة إلى كفارة الإفطار للحامل في رمضان، والتي تأتي على النحو الآتي، «هي صاع والصاع عبارة عن 2 كيلو من القمح، عن اليوم إذا كانت المرأة مستطيعة، يمكن إخراجها إلى عدة أشخاص أو إلى شخص واحد».

الجدير بالذكر إن سعر كيلو القمح للمستهلك، اليوم، سجل نحو 22 جنيهًا.

مقدار كفارة الصيام عند الإفطار بالمال

أوضح الدكتور محمد كمال، أمين الفتوى مقدار كفارة الصيام بالمال، قائلًا: «ما دام السائل لا يستطيع الصيام ولا يستطيع أن يجمع ستين مسكينًا للإطعام فيجوز له إخراج القيمة نقدًا وهي مقدار وجبتين (غداء وعشاء) لكل مسكين».

وأشار أمين الفتوى إلى أن الوجبة تقدر بمتوسط ما يأكل هذا السائل في الوجبتين أو أقل أو أكثر حسب ما يستطيع، ويوَزعهم على الفقراء أو يضعهم في الجهة التي تتولى التوزيع على الفقراء.

ما هي كفارة الصيام عند إفطار الحامل في نهار رمضان وشروطها؟

وعن شروط إفطار الحامل في نهار رمضان، أشار مفتي الديار المصرية السابق، إلى أن الشرط الرئيسي، في إفطار الحامل في رمضان هو استشارة الطبيب إذ يحدد لها إذا كانت حالتها تسمح بالصيام من عدمه، وإذا كان عليها أن تفطر وجب عليها أن تجمع المبلغ الذي قال عنه شيوخ الأزهر وتدفعه عن الأيام التي تفطر فيها وتخرجها كفارة عن الإفطار.