ملكة جمال برازيلية تلقى مصرعها بشكل مأساوي.. ما القصة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نهاية مأساوية تعرضت لها ملكة جمال برازيلية، وذلك بعد أن فارقت الحياة في حادث حريق اندلع بمسكنها؛ وهو ما جعلها حديث العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في بلادها، الذين تأثروا لوفاتها بهذا الشكل العصيب.

سبب وفاة ملكة جمال البرازيل

وحسب ما ذكرت صحيفة «مترو» البريطانية، أن ملكة الجمال البرازيلية التي تدعى مايارا نيتاو، والبالغة من العمر 27 عاما، حاولت القفز من شرفة منزلها في الطابق السادس محاولة الهروب من الحريق الذي نشب بمسكنها بصورة مفاجئة.

وبالفعل قفزت الفتاة العشرينية من شرفة منزلها، وسرعان ما تم نقلها إلى المستشفى وإسعافها، إلا أنها توفيت متأثرة بالإصابة البالغة التي تعرضت لها جراء قفزها من شقتها.

وذكرت التقارير أنه تم الدفع بـ14 عربة إطفاء على متنها 40 من رجال الإنقاذ في عملية إطفاء الحريق الذي اندلع في شقة الفتاة البرازيلية.

وبشكل صادم تلقى أفراد أسرة «ماريا» نبأ وفاتها، إذ علم شقيقها بهذا الخبر بعد 24 ساعة من وقوعه، فيما سافر والدها إلى ولاية ساو باولو لمشاهدة جثمان ابنته، وأضاف والدها أن مايا ستدفن في جواو بيسوا بولاية بارايبا البرازيلية.

التتويج عدة مرات

ووفقا للتقارير، فقد توّجت الفتاة العشرينية خلال حياتها، بتسعة ألقاب بمسابقات جمال منذ العام 2019 في البرازيل، التي كان آخرها كان في يناير الماضي.