دعاء لكل من يريد الصحة وراحة البال.. ردده قبل الفطار كما كان يفعل النبي (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شهر رمضان هو شهر القرآن، ينتهز فيه جموع المسلمون ثوابه لتعظيم شعائره، يرفعون إيديهم بالدعاء لله سبحانه وتعالى، على أمل الاستجابه لدعائهم، كلمات من القلب لله عز وجل يدعون بالصحة والعافية، والرزق، والستر وراحة البال، فلكل عبد دعوة على أمل الإجابة وقت الإفطار.

دعاء العافية لكل من يريد الصحة وراحة البال

وعلى فضائية قناة الناس الدينية، ذكر الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، دعاء كان يردده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لجلب الصحة وراحة البال.

وجاءت كلمات الدعاء، وفقًا لما ردده رسول الله، «اللَّهمَّ عافِني في بدَني اللَّهمَّ عافِني في سمعي اللَّهمَّ عافِني في بصري لا إلهَ إلَّا أنت، اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ منَ الكُفْرِ والفقرِ، اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بكَ من عذابِ القبرِ لا إلهَ إلَّا أنت»

دعاء لكل من يريد الصحة وراحة البال

وأشار المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إلى دعاء العافية، مرددا «للي عاوز القوة والصحة وراحة البال، لما تقول اللَّهمَّ عافِني في بدَني، يعني ارزقني العافية في جسمي كله، وقتها مزاجك هيكون معتدل وتعبد ربنا وأنت مبسوط لأن كل الاعضاء بتذكر ربنا سبحانه وتعالى».

وشرح مستشار الإفتاء، قول «اللَّهمَّ عافِني في سمعي» بمعنى أن لا أسمع إلا خير من المباح والذكر، ولا اسمع إساءة ولا غيبة ولا نميمة، وقول «اللَّهمَّ عافِني في بصري»، أي لا أرى إلا الخير.