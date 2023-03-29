القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مقادير كحك العيد بالكوب وطريقة العمل في البيت زي المحلات، واحدة أكثر الأمور التي تشكل أولوية كبيرة لربة المنزل قبل عيد الفطر المبارك بأيام، فمجرد الانتهاء من استعدادات رمضان، تبدأ التجهيزات على قدم وساق لعمل كحك العيد، بالإضافة إلى الأصناف الأخرى مثل الغريبة، البتي فور، البسكويت بمختلف نكهاته، ويستعرض التقرير التالي مقادير كحك العيد بالكوب وطريقة العمل في البيت زي المحلات.

مقادير كحك العيد بالكوب

- كيلو دقيق فاخر أو متعدد الأغراض.

- 3 أكواب من السمن.

- نصف كوب من النشا.

- 2 ملعقة كبيرة ريحة كحك.

- 5 ملاعق كبيرة سمسم.

- ملعقة كبيرة خميرة.

- ملعقة كبيرة سكر.

- نصف كوب ماء فاتر.

- رشة ملح.

طريقة عمل كحك العيد زي المحلات

- يقدح السمن على النار.

- يذاب السكر والخميرة مع الماء، ويترك جانبا أثناء قدح السمن.

- في وعاء يتحمل الحرارة، يوضع الدقيق المخلوط بالنشا، ثم توابل الكحك ورشة الملح والسمسم.

- يصب السمن على السمسم حتى يحمصه ويخرج نكهته.

- يقلب ويبس الكحك حتى تمتزج كل المكونات جيدا.

- يضاف الماء الممزوج مع الخميرة والسكر، ويلم العجين فقط، مع مراعاة عدم العجن الكثير.

- لا تكثري من الماء لأنه يجفف العجين فيما بعد، يراعى الالتزام بالمقادير.

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- يُكور الكحك ويحشى بالعجمية أو المكسرات أو الملبن أو العجوة حسب الرغبة ثم يشكل ويوضع على صواني الفرن.

- يوضع في قوالب الكحك ليعطي شكل، أو يُنقش بالمنقاش حسب الرغبة، أو ببصَامة الكحك.

- يمكن أن يُترك ليخمر لمدة نصف ساعة بعد تغطيته، أو يُدخل الفرن بعد تشكيله مباشرة.

- يخبز على درجة حرارة متوسطة حتى اللون الذهبي.

- يرش بسكر ناعم عند التقديم.

- للحفاظ عليه فترة طويلة ينصح بوضعه في علب محكمة الغلق.

تكات نجاح وصفة الكحك

- يجب تشكيل العجينة وهي مازالت دافئة.

- لكحك أقل نعومة، يمكن التقليل من مقدار السمن المستخدم.

- يرص الكحك في صينية ويدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة 150، لمدة 20 دقيقة.

- في حالة كان الفرن بدرجة حرارة أعلى 180 على سبيل المثال، يسوى خلال 15 دقيقة فقط.

- تختلف مدة تسوية الكحك حسب نوع الفرن.