أكلات رمضان سريعة التحضير.. منها الفاهيتا والشاورما

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد طرق تحضير وعمل أكلات رمضان سريعة التحضير، واحدة من الاهتمامات التي تحرص عليها السيدات، وخاصة ربات المنازل الأمهات والعاملات، اللاتي يبحثن عن وصفات جديدة وسريعة وغير مكلفة، يمكن تحضيرها في أسرع وقت على مائدة الإفطار، دون أن تكلفك عناء أو مجهود أو الكثير من المال.

أكلات رمضان سريعة التحضير

ويرصد «هُن» في السطور التالية، أكلات رمضان سريعة التحضير، جهزيها في الأيام القادمة من الشهر الفضيل.

- شاورما لحمة

واحدة من الأكلات السريعة، التي يفضلها الصغار والكبار عادًة، خاصة أن شاورما اللحمة تتواجد مكوناتها في المنزل، ما يسهل عليكِ تحضيرها وتقديمها بجانب السلطات والخبز، أو المكرونة.

وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي، وصفتة شاورما اللحم خلال برنامجها «على قد الأيد»، المتمثلة في تتبيلة اللحم بالخل والملح والزبادي والطحينة، والبهارات، والفلفل الأسود، قبل حفظها في الثلاجة وطهيها في الزيت على النار.

- الفاهيتا في حلة واحدة

وتعد الفاهيتا واحدة من أكلات رمضان سريعة التحضير، والغنية بالمكونات الغذائية المفيدة والمتنوعة، فضلًا عن تواجد مقاديرها في مطبخك، وكانت الشيف غادة التلي قدمت في إحدى حلقاتها في برنامج «زعفران وفانيليا» وصفة الفاهيتا، من خلال تتبيل صدور الفراخ المخلية مع المايونيز، والزبادي والتوابل، والبهارات، فضلًا عن قطع الطماطم وشرائح الفلفل الملون، قبل حفظها في الثلاجة وقليها في السمن.

- بطاطس باللحمة المفرومة

وجبة متكاملة، وسريعة التحضير يمكن تقديمها في منزلك مع المكرونة، فقط شوحي البصل في السمن على النار، مع الملح والفلفل الأسود، واللحمة المفرومة والتقليب جيدًا، ثم إضافة الزنجبيل والقرفة البودرة، مع الفلفل الرومي والحار، والثوم وعصير الطماطم.

قطعي البطاطس وضعيها في صينية وضيفي عليها اللحمة المفرومة والطماطم، وقليل من الماء، ثم توضع في الفرن، حتى النضج.

- المكرونة بالدجاج والطماطم

المكرونة بصلصة الطماطم، هي الحل الأسهل والأسرع، وواحدة من أطباق رمضان سريعة التحضير على مائدة الطعام، ويمكن تحضيرها بخطوات الشيف عماد الخشت من خلال طهي المكرونة بالطريقة التقليدية، ودمجها بصدر الدجاج الشاورما، مع البصل والزيتون والفلفل.

- المكرونة الإسباجتي

واحدة من أكلات رمضان سريعة التحضير، فقط اسلقي المكرونة في المياة مع الملح والزيت، وانتظري حتى تمام النضج، ثم قومي بتصفيتها وغمرها في صلصة الطماطم الحارة، وتقديمها ساخنة مع البطاطس المحمرة والسلطة.