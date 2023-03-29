ما مصير أكل برامج الطبخ ؟.. الشيف محمد حامد يوضح في فيديو حقيقي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تساؤلات كثيرة من قبل الجمهور ومتابعي برامج الطهي، التي تُعرض على شاشات التلفزيون، ويتابعها شريحة كبيرة من الرجال والنساء، خاصة في شهر رمضان الكريم، عن مصير الأطعمة والوصفات التي يقدمها الشيفات خلال برامجهم التي تبث على الهواء مباشرةً، قبل أذان المغرب، خاصة محبي برنامج «المطعم» مع الشيف محمد حامد.

الأكل بيروح فين بعد البرنامج

وأجاب الشيف محمد حامد، بفيديو مصور من كواليس برنامجه التلفزيوني «المطعم»، بعد انتهاء تصوير الحلقة على الهواء، قبل أيام من شهر رمضان، من خلال تقطيع الطعام والوصفات الذي قام بإعدادها، واقتسامها وتناولها مع فريق العمل الخاص بالبرنامج من مصورين ومخرجين خارج الكدر، قائلا خلال الفيديو الذي شاركه عبر الصفحة الرسمية للبرنامج، «خلاص يا هدير التصوير ولا لسه، محدش يقولي اغرفلي، اللي عايز يغرف لنفسه مش عارف أنا كدا طماع ولا لا، كل واحد يغرف لنفسه، ما أنا مش هعمل أكل وحضراتكوا عايزينه كمان على الجاهز، الأكل كتير وكله ياكل».

الشيف يمازح العاملين معه

«أنا عايز أدوق يا شيف محمد»، عبارة رددها أحد العاملين بالبرنامج مع الشيف محمد حامد، والذي رد عليه ممازحًا، قائلًا «هو الكحكة في إيد اليتيم عجبة، الأكل جميل جدًا الله ينور البشاميل مظبوط جدا».

الحديث الدائر بين الشيف حامد وفريق العمل، تم بعفوية دون إدراك الشيف محمد حامد، بإن فريق العمل يقوم بتوثيق اللحظة الخاصة بتناول الطعام بعد انتهاء تصوير الحلقة، التي تمت قبل أيام من شهر رمضان، إذ قال: «انتوا بتصوروا والله، أنا خلاص مش عايز حاجة، أنا بس بوري الناس بنقدم الطبق إزاي مش ليا أنا خالص، كل سنة وانتوا طيبين ياجماعة».