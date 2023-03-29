أفكار أكلات عزومة رمضان 2023 وخطوات تجهيزها.. 3 وجبات لا غني عنها

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

أفكار أكلات عزومة رمضان 2023 وخطوات تجهيزها، أمر يشغل بال العديد من ربات البيوت، وذلك لمحاولة إعداد قائمة خاصة بالوصفات، التي سيتم تقديمها للمدعوين على الإفطار داخل المنزل، وتساهم تلك التحضيرات في تخفيف أعباء البحث كل يوم عن كل ما هو جديد لتحضيره على منضدة الطعام، ويمكن لكل ربة منزل تحضير أفكار أكلات عزومة رمضان 2023 وخطوات تجهيزها، بشكل مبسط، من خلال تقديم بعض الوصفات السهلة والشهية معًا.

أفكار أكلات عزومة رمضان 2023 وخطوات تجهيزها

وخلال السطور الآتية، نقدم لكِ أبرز أفكار أكلات عزومة رمضان 2023 وخطوات تجهيزها، حسب ما قدمته الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

1- مكرونة بشاميل بالفراخ

• المقادير:

ـ كيس مكرونة قلم.

ـ نصف كيلو صدور دجاج مخلية من العظم.

ـ ملعقتان من الملح.

ـ نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ـ بصلة.

ـ شرائح فلفل ألوان.

ـ 4 أكواب لبن بارد.

ـ 4 ملاعق دقيق.

ـ 4 ملاعق سمن.

ـ 2 ملعقة زيت.

ـ لتر ماء.

- سبع بهارات.

ـ بهارات دجاج.

ـ بيضة.

ـ جبنة موتزاريلا.

• خطوات التحضير:

- ضعي إناء على النار به ماء وملعقة زيت وملعقة ملح، ثم ضعي المكرونة بها حتى تنضج، وقومي بتصفيتها في المصفاة، واحتفظي بكوب من ماء المكرونة بعد السلق.

- قطعي البصلة في حلة صغيرة مع شرائح صدور الدجاج مع ملعقة كبيرة من الزيت، حتى تأخذ صدور الدجاج اللون الأصفر.

- فيما بعد ضعي الملح والفلفل الأسود ومع السبع بهارات وبهارات الدجاج وقلبيهم جيدًا.

- اخفضي النار على المكونات، وضعي الفلفل الألوان وقلبيهم جيدًا واتركيهم حتى ينضجوا.

- حضري البشاميل بوضع ملاعق السمن مع الدقيق وامزجيهم جيدًا، وضعي اللبن بالتدريج مع التقليب باستمرار.

- يضاف الملح والفلفل الأسود، وقلبي الخليط حتى يتماسك، ثم ضعي البيضة وقلبيهم وارفعيهم من على النار.

- احضري صينية وادهنيها بالزيت مع ملعقة من البشاميل ثم رصي المكرونة وعليها صدور الدجاج والبشاميل، ثم توضع الجبنة الموتزريلا على الوجه وضعيها في الفرن لمدة ساعة حتى تنضج.

2- طريقة عمل الجلاش بالجبنة

• المقادير:

- لفة من الجلاش.

- سمنة مذابة.

- جبن مبشورة.

- حلقات زيتون أسود وأخضر.

- فلفل رومي مفروم.

- طماطم جوليان بدون القشر.

- لبن.

- بيض.

• خطوات التحضير:

- قومي بفرد طبقات الجلاش داخل صينية الفرن، وادهنيها بين الطبقات بالسمنة المذابة.

- ضيفي الجبن مع الزيتون والطماطم والفلفل.

- افردي الطبقات الأخرى من الجلاش، وادهني بالسمن بين الطبقات وتقطع.

- اضربي البيض مع اللبن، واسقي به الجلاش، وادخليه الفرن حتى ينضج.

3- صينية بطاطس بالفراخ مع الأرز الأبيض

• المقادير:

- دجاجة كاملة وقطعيها إلى 4 أجزاء.

- 2 ثمرة بطاطس.

- 2 ثمرة بصل.

- 3 حبات ليمون عصير.

- فلفل أخضر.

- 4 ثمرات طماطم.

- جزرة.

- معلقة زبدة كبيرة.

- معلقة ملح.

- بهارات دجاج.

- نصف معلقة صغيرة فلفل أسود.

- نصف معلقة صغيرة جوزة الطيب.

- ربع معلقة صغيرة قرفة.

- ربع معلقة صغيرة شطة‏.

- مكعب مرقة دجاج.

• خطوات التحضير

- قشري البطاطس وقطعيها لدوائر.

- ضعي البصل والطماطم والفلفل والتوابل وعصير الليمون، في الخلاط الكهربائي، واخلطي المكونات جيدًا معًا.

- ابشري الجزر وضيفيه إلى الخليط.

- اصنعي بعض التشققات في قطع الدجاج واحشيها بنصف كمية الصلصة.

- ضيفي البطاطس في صينية، وضعي فوقها قطع الدجاج، ثم ضعي الكمية المتبقية من الصلصة، وضيفي مرقة الدجاج مع ملعقة من الزبدة.

- ضعي الصينية في الفرن على حرارة 180 درجة مئوية، واتركيها لمدة تتراوح بين 90 و120 دقيقة حتى تمام التسوية.