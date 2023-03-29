طريقة عمل الجلاش المكشكش باللحمة المفرومة للشيف نادية السيد.. «سهلة وسريعة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر الجلاش بأشكاله المختلفة من أساسيات مائدة شهر رمضان الكريم، إذ تفضل الأمهات إعداد الأطعمة التي تفيد الأسرة خاصة الأطفال، كما يعد الاختيار الأول الذي يخطر على بال السيدات وربات المنازل في العزومات، وتحرص الأمهات على معرفة طريقىة عمل الجلاش المكشكش باللحمة المفرومة، في المنزل بوصفات سهلة وعلى قد الإيد في رمضان 2023.

ويُقدم «هُن» طريقة عمل الجلاش المكشكش باللحمة المفرومة، على طريقة الشيف نادية السيد، التي تقدم وصفات سهلة وبسيطة وفي متناول الأمهات وربات المنازل، خاصة في شهر رمضان الكريم الذي يعتبر من أحب الشهور للمسلمين، وفيه تكثر العزومات والتجمعات الأسرية وبين الأصدقاء على مائدة واحدة.

طريقة عمل الجلاش المكشكش باللحمة المفرومة

المقادير

- لفة جلاش .

- لحم مفروم.

- بصل.

- ثوم.

- بهارات.

- بيض.

- لبن.

- زيت.

- كزبرة خضراء.

- ملح.

- فلفل.

طريقة عمل الجلاش المكشكش باللحمة المفرومة

- الخطوة الأولى، فرم المقادير من البصل والثوم باستخدام كبة كهربائية.

- الخطوة الثانية، وضع البصل في الزيت، وإضافة اللحم المفروم والبهارات المكونة من الملح والفلفل، واتركيها حتى تصبح بنية اللون.

- الخطوة الثالثة، إضافة مكعبات الفلفل الألوان وقلبيها جيدا مع البصل والثوم واللحم المفروم.

-الخطوة الرابعة، تقطيع الكزبرة الخضراء وإضافتها للحم المفروم.

- الخطوة الخامسة، فرد الجلاش المكشكش في صينية مدهونة بالزيت.

- الخطوة السادسة، ضعي الحشو على الجلاش مع إغلاقها بمزيد من الرقائق ثم ادهنيها جيدًا.

- الخطوة السابعة، خلط البيض واللبن، واضيفي الجلاش واستخدمي السكينة لتقطيعه مربعات متساوية.

- الخطوة الثامنة والأخيرة، إدخال الصينية في الفرن الساخن لينضج، وقدميه على المائدة الرمضانية في الإفطار مع الاطباق الرئيسية الأخرى، التي تعدها السيدات في شهر رمضان للضيوف والأسرة.