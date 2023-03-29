جدول أكلات أسبوع في رمضان.. «هتوفر وقت ومجهود»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

جدول أكلات أسبوع في رمضان، يعتبر من أولويات السيدات في رمضان، خاصة العاملات ولا تجد وقتا كافيا للتفكير في إعداد وجبات بشكل يومي، لذلك تلجأ إلى إعداد جدول أكلاب أسبوع في رمضان، لتتمكن من إعداد وجبات وأطعمة شهية ولذيذة على مائدة الإفطار في رمضان، بأطباق رئيسية وأخرى من مختلف أنواع الحلوى، خاصة خلال العزومات، التي تسعى لإعدادها لجمع الأحباب والأصدقاء في الشهر الكريم، حتى تستطع استقبال ضيوفها والتفرغ لأداء الصلوات والعبادات.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية جدول أكلات أسبوع في رمضان، وفق الشيف نجلاء الشرشابي.

جدول أكلات أسبوع في رمضان

اليوم الأول

- الطبق الرئيسي: لحمة مشوية على الفحم.

- محشي مشكل: كوسة وباذنجان وورق عنب وكرنب وفلفل.

- الشوربات: شوربة لسان عصفور.

- السلطات: سلطة طحينة

-المشروبات: تمر بالحليب

-الحلويات: صينية كنافة بالمهلبية

طريقة عمل الكنافة بالمهلبية

المقادير

- كيلو كنافة.

- كوب زبدة.

- كوب ماء.

- كوبان من السكر.

مقادير المهلبية

- كوبان من اللبن.

- ملعقتين من النشا.

- ملعقة سكر.

طريقة عمل الكنافة بالمهلبية

-الخطوة الأولى هي تقطيع الكنافة لقطع صغيرة ويوضع عليها الزبدة وتقلب جيدا.

- الخطوة الثانية هي ‏وضع نصف الكنافة في المقلاة أو صينية متوسطة الحجم.

-الخطوة الثالثة هي وضع المهلبية على النار في إناء متوسط الحجم، ثم توضع فوق الكنافة وضيفي باقي الكنافة وتسوى.

- الخطوة الأخيرة هي وضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 وتترك حتى تنضح ثم تقدم.

اليوم الثاني

- مكرونة بالصلصة.

- بطاطس محمرة.

- بانية.

- سلطة خضراء.

طريقة عمل المكرونة بالصلصة

المقادير:

- كيس مكرونة أى نوع.

- نصف كيلو طماطم.

- 2 ملعقة كبيرة ملعقة طعام.

- ملعقة صغيرة فلفل أسود.

- 4 ملعقة صغيرة زيت.

- 2 ملعقة صغيرة ملح.

- صلصة طماطم.

- بصلة متوسطة في الحجم.

- 2 فص ثوم مفروم.

طريقة عمل المكرونة بالصلصة

- الخطوة الأولى، سلق المكرونة، في إناء كبير ونملأه بالماء وتركه على نار متوسطة حتى يغلي.

- الخطوة الثانية، وضع 2 ملعقة زيت وملعقة ملح ثم نضيف واحد كيس المكرونة، وتركها 10 دقائق مع التقليب من وقت لآخر حتى تنضج المكرونة.

- الخطوة الثالثة، تصفية المكرونة من ماء السلق بمصفاة ثم نغسلها بالماء البارد.

- الخطوة الرابعة، تحضير صلصة المكرونة، من خلال تقطيع بصلة متوسطة في الحجم إلى مكعبات صغيرة.

- الخطوة الخامسة، إحضار الخلاط الكهربائي ونضع فيه نصف كيلو طماطم ومن ثم ضربها حتى تصبح عصير طماطم.

- الخطوة السادسة، إحضار وعاء نضع فيه 2 ملعقة صغيرة زيت و2 فص ثوم مفروم وبصلة متوسطة الحجم مقطعة إلى مكعبات صغيرة، ونضعه على نار متوسطة مع التقليب حتى يتشوح الثوم والبصل، ويتحول لونهم إلى اللون الذهبي.

- الخطوة السابعة، إضافة عصير طماطم، و2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم، ونستمر في التقليب حتى تنضج وتتسبك الصلصة ونحصل على قوام سميك منه.

- الخطوة الأخيرة، إحضار المكرونة المسلوقة بعد غسلها بالماء البارد، وسكبها في الصلصة ونخفض النار إلى نار هادئة، ونترك لمدة 5 دقائق مع التقليب حتى تتجانس المكرونة والصلصة.

اليوم الثالث

- طاجن بطاطس باللحمة.

- أرز بالشعرية.

- شوربة لسان عصفور.

- الحلو بسبوسة.

طريقة عمل البسبوسة

- 2 كوب سميد.

- ½ كوب سكر.

- 2 ملعقة كبيرة عسل أبيض.

- كوب زبادي.

- ½ كوب سمن بلدي.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

الشربات:

- 2 كوب سكر.

- 2 كوب ماء.

- عصير نص ليمونة.

- ملعقة كبيرة سمنة.

الزينة:

- قشطة طازجة.

- فستق مجروش.

- طريقة عمل البسبوسة

طريقة عمل البسبوسة

- خلط السمنة مع السميد وتبسس بأطراف الأصابع، مع مراعاة عدم العجن فيها، مع إضافة السكر والعسل والزبادي والبيكنج بودر، وتقليبهم جيدا.

- صب الخليط والمكونات في صينية مدهونة بالسمنة أو الطحينة، وتدخل الفرن على درجة 200، لمدة 30 دقيقة، أو حتى اللون الذهبي.

- فور خروج الصينية من الفرن تسقى بالشربات الساخن، ثم تغطى حتى تبرد تماما.

- تزيين البسبوسة بالقشطة والفستق المجروش.

اليوم الرابع

- أرز بسمتي بالمكسرات.

- كفتة.

- سلطة طحينة.

طريقة عمل الأرز البسمتي بالمكسرات

المقادير:

- كوب أرز بسمتي.

- 3 أكواب شوربة دجاج.

- بصلة وسط مفرومة.

- مكعب مرقة دجاج.

-2 كوب خضار مشكل حسب الرغبة.

- ذرة معلبة.

- نصف كوب لوز مقشر.

- نصف كوب صنوبر.

- بهارات.

- حبهان.

- قرفة عيدان أو مطحون.

- ورق لاوري.

- بهارات لحمة.

- فلفل أسود.

- ملعقة كركم.

- زعفران حسب الرغبة.

- 3 ملاعق سمن.

طريقة عمل أرز بسمتي بالخلطة والمكسرات

- وضع ملعقة من السمن فى إناء على النار ثم إضافة البصل المفروم إلى أن يذبل ويتغير لونه.

- إضافة الشوربة حتى درجة الغليان ثم توضع كمية الخضار والذرة مع جميع البهارات.

- إضافة مكعب مرقة الدجاج.

- يترك الخضار حتى يتشرب كمية الشوربة.

- يغسل الأرز البسمتي، ثم يوضع على الخضار والذرة، يضاف عليه 2 كوب من الشوربة.

- يمكن لربة المنازل هي تشويح اللوز في 2 ملعقة سمن في طاسة حتى التحمير، ثم يضاف الصنوبر، وتضاف المكسرات على الأرز.

- الخطوة الأخيرة هي تقليب الأرز بالخضار والمكسرات حتى لا يتكسر الأرز، ويظل على شكل الحبة الطويلة، ويقدم.

اليوم الخامس

- فتة بالأرز واللحمة.

- سلطة خضراء.

- كنافة بالمانجو.

طريقة عمل الكنافة بالمانجو

- ½ كيلو كنافة طازجة.

- كوب سمن مذاب.

- ½ كوب عسل أبيض أو شربات كنافة ثقيل.

لتجهيز وعمل الحشو

- مانجو مقطعة مكعبات.

- كوب كريم شانتيه.

- كوب سكر بودرة.

- كوب كريمة خفق.

- كوب ونصف لبن.

طريقة عمل الكنافة بالمانجو

- ترك الكنافة ليلة في الفريزر، ثم تفرك جيدا، ويضاف عليها السمنة وتخلط جيدا بحيث تتشرب الكنافة بالسمنة.

- وضع الخليط في صينية تحت شواية الفرن، وتقلب من حين لآخر كي لا تحترق.

- وضع الكريم شانتيه البودرة على السكر البودرة، واللبن وذلك في حالة الكريم الشانتيه الخام.

- تضاف كريمة الخفق، مع الاستمرار في الخفق الجيد، حتى تسقى الكنافة بنصف كوب من العسل الأبيض، أو شربات كنافة ثقيل.

- توضع نصف كمية الكنافة في بولة، ثم الكريمة، ثم طبقة من مكعبات المانجو.

- الخطوة الأخيرة، وضع طبقة جديدة من الكنافة، وطبقة أخرى من الكريمة، وأخر طبقة ترص مكعبات الكنافة.

اليوم السادس

- ملوخية بالأرانب.

- أرز بالشعرية.

- جلاش.

اليوم السابع

- بامية باللحمة.

- أرز.

- أرز باللبن.