الامارات | كنز فيتامينات مهمة للصحة.. أخصائي تغذية ألماني ينصح بتناول الجزر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد أخصائي التغذية العلاجية الألماني الدكتور فينفريد كويتاجه أن الجزر يتمتع بفوائد كثيرة للصحة والجمال؛ إذ إنه غني بالفيتامينات والمعادن المهمة للصحة مثل فيتامين A المهم لصحة العين، وفيتامينات B المهمة لصحة الأعصاب، وفيتامين C المهم لجهاز المناعة، وفيتامين E المهم لصحة وجمال البشرة، وفيتامين K المهم لصحة الدم.

وأضاف أن الجزر غني أيضاً بالحديد المهم لصحة الدم والبوتاسيوم والمغنيسيوم المهمين لصحة القلب والعضلات.

ويزخر الجزر أيضاً بمادة «البيتا كاروتين»، والتي تساعد في بناء نوع من الدرع الواقي في الجلد، والذي يحمي خلايا الجلد من التأثيرات الضارة للأشعة فوق البنفسجية. كما يشتمل الجزر على الألياف الغذائية المهمة لصحة الجهاز الهضمي، والكاروتينات، التي تحمي من السرطان.

ويمتاز الجزر بأنه قليل السعرات الحرارية؛ إذ تحتوي 100 غرام منه على 39 سعرة حرارية فقط، ما يجعله من الأطعمة، التي تساعد على إنقاص الوزن.