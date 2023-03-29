ما بين الكوميدي والرومانسي.. قصص حب التف حولها الجمهور في دراما رمضان

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ما بين الدراما والفكاهة عادة ما تجذب قصص الحب الأنظار نحوها خلال الأعمال الفنية المختلفة، وهو ما شهدته دراما رمضان الجاري، بعدما تصدرت العديد من الشخصيات أحاديث المتابعين لما تقدمه من روايات للعشاق لكن بصور مختلفة.

«مربوحة و«الكبير أوي» في الكبير أوي 7

مع عرض أولى حلقات مسلسل الكبير أوي 7، نالت قصة حب «مربوحة» التي تجسد شخصيتها رحمة أحمد فرج، و«الكبير أوي» ويلعب دوره أحمد مكي، إعجاب العديد من متابعي العمل، لما تضمنه من مواقف كوميدية خفيفة الظل بين الطرفين.

«مهرة وجابر الكومندا» في ضرب نار

قصة حب كبيرة تجمع بين «جابر الكومندا»، ويلعب دوره أحمد العوضي و«مهرة» التي تجسد شخصيتها ياسمين عبد العزيز، بعد أن يجمعهما القدر عن طريق الصدفة، عقب انتقال الأول من القاهرة إلى الصعيد، وتتوالى الأحداث.

«صفية والسلطان حامد» في سره الباتع

قصة حب في حقبة ماضية تجمع بين صفية، وتجسد دورها حنان مطاوع، والسلطان حامد ويقدم شخصيته أحمد السعدني، ضمن أحداث مسلسل سره الباتع، اللذان يتحديان الظروف كي يتزوجا ويقفان في وجه العدو الذي يريد احتلا أرضهم.

«سارة وحامد» في سره الباتع

وخلال أحداث سره الباتع، يظهر ثنائي آخر لكن في حقبة العصر الحالي وهما، سارة التي تلعب دورها ريم مصطفى، وحامد ويجسد دوره أحمد فهمي، ومن ثم تنشأ قصة حب بينهما، بعد أن يطلب الأخير من الأولى مساعدته في الوصول لإرث جده الأثري.

«عايدة وجعفر» في جعفر العمدة

على الرغم من زواج جعفر، ويلعب دوره محمد رمضان من 3 سيدات خلال أحداث جعفر العمدة، إلا أنه يقع في حب عايدة، وتجسد دورها زينة، ويقرر جعلها زوجة رابعة له، وتتوالى المفارقات بينهما.