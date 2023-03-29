صغرت أكثر من 20 سنة.. ما الطريقة المستخدمة لتصغير ملامح لبنى ونس في جعفر العمدة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لحظات في نهاية الحلقة الـ6 من مسلسل جعفر العمدة، تحولت فيها الفنانة لبنى ونس من سيدة في الخمسينات إلى شابة في الثلاثينات من عمرها، تلك اللحظات التي صدمت المشاهدين، وتساءل الكثير منهم عبر منصات السوشيال ميديا، حول السبب الذي جعلها تصغر كل هذا العمر بين لحظات الفلاش باك، هل استخدمت المكياج أم أن عمليات التجميل السبب في ذلك، لتكشف هي السبب عبر أحد المنصات الإعلامية.

سبب ظهور الفنانة لبنى ونس بشكل صغير

خلال لقطات الفلاش باك في نهاية الحلقة الـ6 من مسلسل جعفر العمدة، بطولة الفنان محمد رمضان، ظهرت الفنانة لبنى ونس بشكل أكثر شبابا مما أثار تساؤلات الجمهور، هل جسد الدور دوبليرة للفنانة لبنى ونس أم أنها مجرد تقنية أم بسبب المكياج، وخلال تواصلها مع أحد المواقع الإعلامية، كشفت عن التقنية التي استخدمها محمد سامي، لتظهر بشكل أصغر أو بالأصح سيدة في الثلاثينات، عندما جاء إليها الطفل لأول مرة بعدما خطفه لها زوجها السابق الذي رأته بعد عشرات السنوات في القطار.

وقالت الفنانة لبنى ونس، عن الحديث حول الدوبليرة التي قامت بالدور، إنّ المخرج محمد سامي رفض الاستعانة بدوبليرة كي يستمد المشاعر من الشخصية الأساسية للعمل وهي «فاطمة»، لذا استعان بالفلتر لتصغير العمر، وينتظر متابعي المسلسل في الحلقات القادمة معرفة ابن «جعفر»، الفنان أحمد داش والذي تقوم «فاطمة» بتربيته.

تقنية «De-aging» لتصغير الشكل بالفلتر

واستكملت الفنانة «لبنى»حديثها عن الفلتر الذي تسبب في صغر عمرها في لقطة الفلاش باك في مسلسل جعفر العمدة، قائلة إنه عبارة عن فلتر يدخل ضمن تقنية معروفة باسم De-aging، يلجأ إليه المخرجون لتصغير عمر الفنانين، وتم استخدامها في معظم صناع أفلام مارفل مع العديد من الفنانين في هوليوود، وأبرزهم كان الفنان روبرت داوني جونيور.