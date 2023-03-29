نصائح ذهبية لعلاج الحموضة في رمضان وصيام صحي.. ابتعدوا عن النشويات والحلويات

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلات في الصحة، عقب تناول وجبة الإفطار في شهر رمضان الكريم، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة التي يمكن أن تؤثر بالسلب على الصحة، وتزيد من خطر الإصابة بأعراض مختلفة، خاصة مرضى السكري والقلب والضغط والقلب.

يميل البعض إلى تناول الكثير من الحلوى والنشويات في شهر رمضان الكريم، من خلال إعداد مائدة رمضانية بها ما لذ وطاب، وبعد تناول الطعام، يبدأ موعد الأصناف والأطباق المختلفة من الحلوى، التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكر والتي يمكن أن تتسبب في مشكلات صحية لمرضى السكري، كما يعاني البعض أيضا من الحموضة، ويحاولون البحث عن طرق فعالة تساعدهم على التخلص منها حتى لا تؤثر على الصيام.

نصائح لعلاج الحموضة وتجنب الأمراض

حددت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نصائح لتجنب الإصابة بالأمراض المختلفة في شهر رمضان الكريم، من بينها الحموضة التي يعاني منها البعض، وتتسبب في مشكلات تضر بالجسم والمعدة، كالتالي:

- يجب التقليل من تناول الأطعمة المقلية.

- يجب عدم الإفراط في تناول الأطعمة الحارة.

- يجب عدم الإكثار من تناول الحلويات، وعدم الإسراف لها لأن قطعة واحدة من الكنافة أو البسبوسة أو القطائف في اليوم تكفي، كما يفضل تناول كوب زبادي بجانبها لتقليل ارتفاع السكريات في الجسم.

- يجب التقليل من المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

- كما يجب التوقف عن التدخين.

- يجب عدم الإفراط في تناول الأطعمة المسبكة

- يجب عدم تناول الأطعمة المليئة بالدهون.

- يجب عدم الإكثار في تناول العصائر الحمضية.

- كما يفضل عدم الإفراط في تناول النشويات على وجبة الإفطار، كونه يمكن أن يسبب الاحساس بالصداع، لذا يجب الاعتدال في تناول النشويات لحماية الصحة.