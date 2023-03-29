لو عاوزة تاكلي رنجة وموالح في رمضان.. اعرفي الخطوات والمحاذير

القاهرة - سمر حسين - صحة

تحب معظم السيدات طهي الأسماك والرنجة في رمضان، لحبها لهذه الأطعمة، أو لرغبة أفراد الأسرة، لكن دون أن يعرفوا المحاذير والنصائح التي يجب أن يتبعوها عند تناول الموالح في رمضان، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن»، المحاذير التي يجب أن تتبعها لتناول الموالح في رمضان.

تناول الموالح في رمضان

«يمكن تناول كميات بسيطة من الموالح في وجبة الإفطار، بشرط كسر الصيام بالتمر والماء، وتناول شوربة صحية كشوربة الخضار أو الشعرية أو لسان العصفور، وذلك لتهيئة المعدة لتناول الأكل المالح، وهضمه بعد ساعات الصيام»، حسب عمرو ناجي، استشاري التغذية العلاجية.

تناول الفسيخ والرنجة في شهر رمضان

وأضاف «ناجي»، أن عند تناول الموالح في فطار رمضان يجب الحرص على أن يكون محتوى وجبة السحور غني بالمأكولات الغذائية، والألياف التي تساعد على عدم العطش، مع شرب الماء حسب السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم، وقدم عدة اعتبارات يجب إتباعها، لتناول الفسيخ والرنجة في رمضان، وهي كالتالي:

- تناول الفسيخ أو الرنجة من أماكن عالية الجودة ومن مكان موثوق فيه.

- وضع الليمون على الأسماك، وتناول الخس والبقدونس والخيار.

- يُفضل التقليل من تناول هذه المأكولات في رمضان، خاصةً لمن لديهم أمراض كالضغط المرتفع والسكر والأمراض المزمنة.

- عدم تناول المياه الغازية مع الموالح في رمضان.

- يجب تناول الفواكه الطازجة، التي تحتوي على عناصر غذائية لمواجهة الشعور بالعطش.

- يجب شراب المشروبات الدافئة من الينسون والنعناع والشاي الأخضر، عقب تناول الموالح، ورجاء عدم إهمال شرب المياة.

- ويجب التحذير من الكميات وعدم الإفراط فيها.