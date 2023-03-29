دعاء الفجر في رمضان.. أدعية من الأمهات للأبناء بفك الكرب وجلب الرزق

القاهرة - سمر حسين - ماما

دعوات الأمهات تحاوط الأبناء أينما كانوا، فهي كنز الرحلة والطريق، خاصة حينما ترددها الأمهات، وتدعو بها في شهر رمضان الكريم، ويظل الأبناء ينظرون سماع دعاء الفجر في رمضان، من قبل الأمهات، حتى تعينهم على بدء يومهم بأريحية، إذ تجدهم يحرصون على الدعاء لهم بالدعاية وصلاح الحال، وفك الكرب وجلب الرزق، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن»، أدعية رمضان من الأمهات للأبناء لتيسير أمورهم في حياتهم العملية والعملية.

دعاء الفجر في رمضان

ومن أدعية الفجر في رمضان التي ترددها الأمهات، هي اللهم إنا نسألك في شهرك الفضيل زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة.

اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.

اللهمّ اهدنا فيمن هاديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولّنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقِنا واصرف عنا شر ما قضيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك، لا منجا ولا ملجًا منك إلّا إليك.

اللهم إني أدعوك في هذا الوقت وفي شهرك الكريم، دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته، وقلت حيلته دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلا أنت، فصل على محمد وآل محمد، واكشف ما بي من ضر إنك أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أعوذ بك من شر ما صنعت.

دعاء الفجر في رمضان من الأمهات لأبنائها

دعاء الأم لأبنائها بالهداية وصلاح الحال والرزق الحلال وفك الكرب، من الأمور المستحبة التي حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أدعية رمضان للأبناء:

اللهم إني توكلت عليك فأعنّي، ووفقني، واجبر بخاطر أولادي جبرا أنت وليّه.

يا رب، أدعوك بعزتك وجلالك، ألا تصعّب عليهم حاجة، ولا تعظم عليهم أمرًا، ولا تحنِ لهم قامة، ولا تفضح لهم سرًا، ولا تكسر لهم ظهرًا.

اللهم اجبر كسر قلوبهم، جبرًا يتعجب منه أهل السماوات والأرض، جبرا يليق بكرمك، وعظمتك، وقدرتك، يا رب.

اللهم ارزق أولادي رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كد، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك الفقر والدّيْن.

اللهم افتح على أولادى فتوح العارفين، وعلّمهم ما جهَلْوا، وذكرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض إنّك سميعٌ مُجيبٌ، اللهم يا معلّم موسى -عليه السلام- علّمهم، ويا مفهّم سليمان عليه السلام، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتهم الحكمة وفصل الخطاب.

اللّهم اجعل أولادي من الموسع عليهم في الرزق الحلال، المعوزين من الذل إلا لك والمجارين من الظلم بعدلك، والمعافين من البلاء برحمتك.

اللّهم الطف بأولادي في قضائك وعافهم من جميع بلائك ووفقهم لما يرضيك وباعد بينهم وبين جميع معاصيك ونوّر أبصارهم وبصائرهم.

اللّهم أعني على تربية أولادي وبرهم، وتأديبهم، وتعليمهم.

اللّهم انظرهم بعينك، وتولهم بعونك، واحرسهم بعفوك ومنّك، وأيّدهم بجيش المحبة، واسقهم من شراب محبتك أكرم شربة.

دعاء الفجر في شهر رمضان للأبناء

- من أدعية شهر رمضان، التي تحرص الأمهات عليها خلال الشهر الكريم للأبناء وللأسرة، هي اللهم إنك نعم المولى ونعم النصير وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعلهم ممّن تواضع لك فرفعته، واستكان لك فأحببته، وتقرب إليك فقربته وسألك فأجبته، اللهم فرح بهم نبيك المختار، واهدهم لما تحبه يا غفار.

اللهم افتح لهم أبواب رزقك الحلال من واسع فضلك، واكفهم بحلالك عن حرامك وأغنهم بفضلك عمّن سواك، ولا تولّهم ولياً سواك، اللهم جنبهم رفقاء السوء، اللهم عافهم في أبدانهم وأسماعهم وأبصارهم وأنفسهم وجوارحهم.