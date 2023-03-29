سحور 7 رمضان.. تعرفي على وصفة البانير ماسالا بالزبدة الهندية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

سحور 7 رمضان يمكنك أن تجربي فكرة جدبدة وهي وصفة البانير ماسالا بالزبدة، وهي عبارة عن جبنة طازج وطري، منتشر في شبه القارة الهندية، بنجلاديش وبوتان والهند وجزر المالديف ونيبال وباكستان وسريلانكا، ويُصنع البانير من اللبن الرائب وعصير الليمون ويمكن أن تكون وجبة سحور مميزة، كما أنها أحد أطباق الكاري الهندية الشمالية أو البنجابية المتميزة والتي تشتهر بمذاقها الحلو والحار مع الكريمة الطازجة والزبدة المغطاة بالبانير الرطب، وفقاً لموقع مجلة «elle» الفرنسية.

سحور 7 رمضان.. مكونات البانير ماسالا بالزبدة

لتحضير سحور 7 رمضان احضري المقادير التالية:

2 ملعقة كبيرة زيت

2 ملعقة كبيرة زبدة

5 فصوص ثوم مهروس

5 حبات هيل

2 بصل مقطع إلى شرائح

2 فص ثوم مهروس

حفنة من ورق الغار

حبة فلفل حار

نصف ملعقة صغيرة كركم

ملعقة صغيرة مسحوق فلفل حار

نصف ملعقة صغيرة مسحوق كزبرة

نصف ملعقة صغيرة مسحوق كمون

نصف ملعقة صغيرة جرام ماسالا

ملعقة صغيرة ملح

كوب ماء

2 ملعقة كبيرة كريمة طازجة

مكعبات بانير أو جبنة طازجة

طريقة تحضير البانير ماسالا بالزبدة لسحور 7 رمضان

لتحضير طبق البانير ماسالا بالزبدة لسحور 7 رمضان، أولا في إناء كبير، قومي بتسخين الزيت مع الزبدة.

أضيفي ورق الغار والفلفل حار حتى تصبح البهارات عطرية، ثم ضيفي البصل المقطّع وقلّبيها إلى أن يتحول لونها إلى البني الذهبي واتركيها على نار هادئة.

بعد ذلك أثناء تحضير سحور7 رمضان، أضيفي ملعقة صغيرة من الكركم مع ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار، ومسحوق كزبرة، والكمون، والجرام ماسالا والملح، ثم ضيفي عصير الطماطم والثوم واخلطيهم جيدًا حتى ينفصل الزيت عن مرقة الماسالا.

ثم ضيفي كوبًا من الماء واخلطي جيدًا، وبعدها ضعي الكريمة الطازجة واخلطيها جيدًا، وأضيفي مكعبات البانير واخلطيهم برفق.

بعد ذلك يُترك الخليط على نار خفيفة لمدة 5 دقائق، أو حتى يمتص البانير النكهة، ثم قدميها مع خبز الروتي أو النان أو الأرز البسمتي.