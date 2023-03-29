فنانة جسدت دور السيدة نفيسة قبل فرح بسيسو.. من هي؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نجاح كبير حققه مسلسل «رسالة الإمام» الذي تدور أحداثه حول حياة الإمام الشافعي في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، وإقامته في مصر، إذ شهد العديد من المشاهد التي نالت إعجاب الكثير من المتابعين وكان من بينهم ظهور الفنانة «فرح بسيسو» التي جسدت دور السيدة نفيسة رضى الله عنها.

فنانات جسدن دور السيدة نفيسة

لم تكن الفنانة «فرح بسيسو»، هي الأولى من نوعها التي جسدت دور السيدة «نفيسة» رضى الله عنها في الدراما الدينية ولكن جسدت من قبل الفنانة الراحلة فايزة كمال شخصية السيدة نفيسة في مسلسل «عصر الأئمة» للمخرج الكبير حسام الدين مصطفى، ووقتها وافق الأزهر الشريف على تجسيد الشخصية وبلا أي تحفظات.

معلومات عن فرح بسيسو

الفنانة «فرح بسيسو» هي فلسطينية الأصل وتحمل الجنسية الأردنية، كما أنها درست عامين في المعهد العالي للفنون المسرحية وبدأت مشوارها الفني في سهرة تليفزيونية بعنوان «النو» مع المخرج هيثم حقي، وذلك خلال فترة دراستها في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1993 وشاركت في العديد من الأعمال الدرامية المصرية منها حلاوة الروح، رابعة العدوية وكليوباترا.

عبرت الفنانة «فرح بسيسو» عن مدى فخرها وسعادتها لمشاركتها في مسلسل «رسام الإمام» بطولة الفنان خالد النبوي، من خلال تجسيد دور السيدة «نفيسة رضى الله عنها» وذلك بحسب ما نشرته عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام» قائلة: «شرفت بأداء شخصية السيدة نفيسة في مسلسل رسالة الإمام».

مسلسل رسالة الإمام

مسلسل رسالة الإمام بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، محمد الشرنوبي، أشرف عبد الغفور، خالد أنور، أروى جودة، فرح بسيسو وسلمى أبو ضيف، من إخراج الليث حجو، وتأليف ورشة كتابة تحت إشراف محمد هشام عبية.