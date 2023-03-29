الامارات | «السركال أفنيو» يحتفي بتنوّع دبي عبر «خليك كمان شوي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف «السركال أفنيو» في منطقة القوز بدبي عن برنامجه «خليك كمان شوي» الخاص بشهر رمضان المبارك، والذي ينظم خلال الفترة من الأول حتى التاسع من أبريل المقبل، ويتضمن سلسلة من الفعاليات التي تبرز التنوع الثقافي في مدينة دبي، عبر إتاحة الفرصة للزوّار للاجتماع معاً، ومشاركة مجموعة من القصص الثقافية الملهمة.

وسيتمكن الزوّار من الاستمتاع بالعديد من الأمسيات الشعرية والعروض الفنية الموسيقية التي تقدمها فرق متنوّعة يومياً، خلال هذه الفترة، ابتداءً من وقت الإفطار. ويسعى البرنامج إلى تشجيع الزوّار على التواصل مع المجتمع الإبداعي في «السركال أفنيو»، والتفاعل مع الثقافات المختلفة، واكتشاف تجارب شهر رمضان لديها.

وعلى مدار تسعة أيام، يستضيف «السركال أفنيو» العديد من أكشاك ومنافذ بيع الطعام التي ستكون موزعة في كل أرجاء الحي، إذ يمكن للزوّار تجربة تناول طعام الإفطار بطرق مختلفة. وسيشهد زوار المنطقة بدءاً من الثامنة مساءً وحتى 11:30 ليلاً، العديد من الأنشطة المجانية التي تقدم طرقاً مختلفة من سرد القصص والحكايات لدى الثقافات المختلفة بهدف تحفيز الجمهور على التروي، والاستماع، والتعلّم.

وستقدم سلسلة القصص والحكايات، التي تنظمها الفنانة شيرين سيف يومي الأول والخامس من أبريل، بالتعاون مع حكواتيين/ات يمثلون ثقافات متنوّعة، قصصاً وحكايات عن معاني الوطن والهوية بلغات مختلفة. فيما سيكون الجمهور في الرابع والثامن من أبريل على موعد مع أمسيات شعرية تقدمها دانابيل غيتريز. وتتغلغل الموسيقى عبر فترة البرنامج بعروض موسيقى كلاسيكية هندية، ومقطوعات من الموسيقى الحية يقدمها المغني زجزاج غانم.

وسيكون الزوّار مدعوين لإحضار قطع وأغراض لم تعد قيد الاستعمال ليقايضوها مع بعضهم بعضاً، عبر مبادرة «فير تريد» (Faire Trade)، كما أنهم سيتمكنون من تصفح مجموعة مختارة من الكتب التي تقدمها مكتبة Bootleg Griot.

وستتحول «ذا يارد» طوال فترة البرنامج إلى منطقة جلسات جماعية، سيتمكن الزوّار فيها من الجلوس معاً والاستمتاع مع الأصدقاء والعائلة. وفي اليومين الأخيرين، ستقدّم عروض فن صناعة القهوة، وستأخذ الجولات الفنية الزوّار لاستكشاف ما تحتويه صالات العرض من روائع الفنون المختلفة. وفي مساحة جوسا، سيُفتتح المعرض الفردي «تجمع العشاق» للفنانة مريم لمعي، من تقديم داستانجوي.

• 9 أيام سيتواصل فيها البرنامج الذي ينطلق السبت المقبل.