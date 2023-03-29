الامارات | «رمضانيات بيت الحكمة» حافلة بالثقافة والمرح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل بيت الحكمة في الشارقة شهر رمضان المبارك بإطلاق موسم جديد من فعالية «رمضانيات» السنوية، التي تتيح للزوار تجربة مميزة تجمع بين أنشطة التسوق، والبرامج الثقافية، وبرامج الأطفال وسط أجواء حافلة بالبهجة والمرح.

وشهدت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة، والمدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» أحمد عبيد القصير، والمديرة التنفيذية لبيت الحكمة مروة العقروبي، افتتاح الفعالية التي تستمر 11 يوماً.

وتوفر الفعالية مساحة خاصة بالأطفال في ركن «القارئ الصغير»، تتيح لهم اكتساب مهارات جديدة بأساليب تجمع بين التعلم والمرح، بالإضافة إلى ركن «المجلس» في معرض الخوارزمي، الذي صُمّم على الطريقة الإماراتية التقليدية ليتيح للزوار فرصة للجلوس والقراءة وتبادل النقاشات، والاستمتاع بممارسة الألعاب اللوحية وسط أجواء مميزة.

وتتضمن «رمضانيات» سوقاً في الهواء الطلق يعرض منتجات متنوعة لنخبة من العلامات، وتزيَّنت الحديقة الشمالية لبيت الحكمة بالفوانيس المضيئة.

وعلى هامش الفعالية ينظم بيت الحكمة عدداً من البرامج وورش العمل التي تركز على ترسيخ حب القراءة والثقافة لدى أفراد المجتمع، وحثهم على اكتساب عادة القراءة، مع الاستفادة من شهر رمضان في تبني نمط حياة صحي ومتوازن.

وينظم بيت الحكمة كذلك مجموعة من ورش العمل الإبداعية والتعليمية للصغار بغرض تنمية مهاراتهم وإثراء معارفهم على مدار ليالي «رمضانيات».