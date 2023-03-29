الامارات | المكفوفون أكثر إحساساً بنبضات قلوبهم من المبصرين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دراسة حديثة أجراها فريق بحثي مشترك من السويد وبولندا أن المكفوفين يمكنهم الشعور بنبضات قلوبهم بشكل أفضل من المبصرين، ما يشير إلى أن فقد البصر يعزز قدرة الشخص على الشعور بالإشارات الصادرة من أعضائه الداخلية.

وطلب فريق علمي من معهد كارولنسكا البحثي في السويد وجامعة جاجيلونيان البولندية من 36 من المكفوفين ومثلهم من المبصرين إحصاء نبضات قلوبهم دون لمس أي جزء من أجسادهم، وقاس الباحثون نبضات القلب الخاص بالمشاركين في التجربة بواسطة أجهزة متخصصة، ثم عقدوا مقارنة بين العدد الفعلي للنبضات والعدد الذي أحصاه المشاركون في التجربة. وتبين بعد تحليل النتائج أن المكفوفين كانوا أكثر قدرة على إحصاء عدد نبضات قلوبهم مقارنة بالمبصرين.