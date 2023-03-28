نساء قدمن شخصيات دينية في أعمال فنية قبل رسالة الإمام.. منهن نبيلة عبيد وسناء جميل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لاقى مسلسل «رسالة الإمام» تفاعلا كبيرا من قبل المتابعين خاصة بعد عودة الدراما المصرية للأعمال الدينية التي غابت منذ فترة طويلة إذ ظهر في المسلسل مشاهد عديدة منها السيدة نفيسة التي جسد دورها الفنانة «فرح بسيسو» التي عبرت عن مدى فخرها لقيامها بتجسيد هذا الدور.

نساء قدمن شخصيات دينية في أعمال فنية

لم تكن الفنانة «فرح بسيسو» في الأولى من نوعها التي جسدت شخصه دينية في الدراما المصرية ولكن جسدت من قبل الفنانة الراحلة «سناء جميل» دور والدة عمار بن ياسر في مسلسل «الرسالة» بطولة عبدالله غيث، حيث شهد المسلسل تألقها من خلال مشهد حكى عن وأد البنات مع محمد العربي وعبد الوارث عسر، كما أبدعت في مشهد قتل أم عمار على يد أبي جهل والذي جمعها مع الممثل المغربي حسن الجندي.

وجسدت أيضا الفنانة نبيلة عبيد شخصية «رابعة العدوية» الذي يعتبر أولى تجاربها الحقيقية وبطولاتها وانطلاقتها الفنية، وهو الفيلم الذى أدخلها دائرة الضوء وجعلها واحدة من أبرز نجمات جيلها فيما بعد، وكان من إخراج نيازي مصطفى وشارك في بطولته الفنان فريد شوقي والفنان حسين رياض والفنان عماد حمدي وعبدالله غيث.

أما الفنانة الراحلة فايزة كمال جسدت شخصية السيدة نفيسة في مسلسل «عصر الأئمة» للمخرج الكبير حسام الدين مصطفى وتناول المسلسل سيرة الأئمة الثلاثة، الإمام الشافعي وهو الإمام محمد بن إدريس بن العباس، ولد بغزة عام 150 هـ، وتوفي عام 204هـ.

مسلسل رسالة الإمام

مسلسل رسالة الإمام بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، محمد الشرنوبي، أشرف عبد الغفور، خالد أنور، أروى جودة، فرح بسيسو وسلمى أبو ضيف، من إخراج الليث حجو، وتأليف ورشة كتابة تحت إشراف محمد هشام عبية.