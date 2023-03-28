مغامرات مربوحة ومكي خلال 6 حلقات في مسلسل الكبير أوي 7.. خطف وسجن وحريق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مغامرات عديدة قدمتها مربوحة في مسلسل الكبير أوي 7، تتمثل في ملابسها وغيرها من الأحداث الأمر الذي حقق نجاحا كبيرا وتفاعل عدد كبير من الجماهير معها على مواقع التواصل الاجتماعي كما أن الجميع ينتظر باقي المغامرات التي سوف تقدمها في الحلقات القادمة.

مغامرات «مربوحة» في مسلسل الكبير أوي 7

في الحلقة الثالثة من المسلسل قدمت «مربوحة» الدور الذي تجسده الفنانة رحمة أحمد مغامرة من مغامراتها الغريبة، إذ اشتعلت النار في «مربوحة» وذلك عندما قام «فزاع» والعترة بربطها على شجرة ليأتى الكبير على حصان وينقذها مثل الأفلام وأشعل «عترة» النار حولها ما أدى لأصابتها بنوبة من البكاء والصريخ ومع شدة النيران يجرى أهالي المزاريطة ويرددون حريقة في الورشة، ولم يهتم «الكبير» ثم يتذكر أن «مربوحة» هي التي اشتعل فيها النار.

يستكمل الكبير ومربوحة تعليمات استشاري العلاقات الزوجية التي اقترحت عليهما ضرورة استعادة قصة حبهما ففي الحلقة الرابعة يقوم الكبير بالاتفاق مع نفادي على توصيل مربوحة في مكان بعيد عن المزاريطة، وينتظرها الكبير ويقوم بمعاكستها واصطحابها معه في السيارة، وبالصدفة يجد كمين في الطريق ويكتشف نسيانه لأي إثبات شخصية، ويجرى القبض عليهما خاصة أن ملابسهما كانت غريبة ترجع إلى السبعينيات.

وفي الحلقة السادسة من المسلسل تم خطف «مربوحة» من المول عندما كانت تتجول لتشتري ملابس جديدة حيث جاء لها رجل كبير اسمه فخري ويجسد دوره «علاء مرسي» وأقنعها أن لديه محل به ملابس أفضل، وصدقته وذهبت معه وعندما وصلت المنزل اكتشفت أنها مخطوفة.

مسلسل الكبير أوي 7

مسلسل «الكبير أوي 7» بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء إبراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.