الامارات | صيامك صحي.. 5 إرشادات.. للرياضيين في رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يفضل كثيرون من الرياضيين ممارسة هواياتهم خلال شهر رمضان المبارك في فترة ما قبل الإفطار، ويجمع خبراء على أهمية النشاط خلال الصيام، ولكن ضمن محاذير، أو الانتظار إلى فترة ما بعد الإفطار.

وأكد الأخصائي في التغذية وعلوم الأطعمة، الدكتور وائل موسى، على ضرورة اتباع بعض الخطوات والالتزام بالمحاذير في ممارسة الرياضة خلال شهر الصيام، التي بمجملها تهدف إلى الحفاظ على صحة الجسم، ومنع تعرضه للجفاف أو الإجهاد.

وتالياً يقدم الدكتور وائل مجموعة من النصائح الخاصة بطريقة وتوقيت ممارسة الرياضة، وكذلك التغذية المناسبة للرياضيين.

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