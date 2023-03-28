الامارات | معكرونة الطيبين «تتميز الوصفة بالمكونات التي تُضاف للباستا، لتضفي عليها مذاقاً عربياً واضحاً».

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من خيرات الإمارات ومزارعها المستدامة، تقدم الشيف الإماراتية مريم الزعابي، من «إرث أبوظبي»، مجموعة من الوصفات الصحية سهلة التنفيذ لأكلات مستلهمة من تراث الإمارات بلمسات عصرية.

تُعدّ وصفة معكرونة الطيبين من الأكلات التي اعتادت الأمهات تجهيزها وتقديمها خلال السنوات الأخيرة، فهي من الأطباق المحببة للكبار والصغار، وتتميز بالمكونات التي تُضاف للباستا، لتضفي عليها مذاقاً عربياً واضحاً.

طريقة التحضير

نبدأ بإضافة زيت الزيتون مع البصل والثوم في وعاء على النار.

نضيف الدجاج وصلصة الطماطم.

نضيف البهارات المشكلة وجميع الخضراوات ونقلب جيداً.

نضيف المعكرونة ونخلطها ببقية المكونات.. وبالعافية.

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