نصائح ضرورية للأمهات لتجنب مخاطر الكتل الهوائية الأوروبية.. تضرب البلاد خلال يومين

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالة من الحيرة تسيطر على الموظفين والأمهات خاصة الذين لديهم أطفال يذهبون إلى المدارس، وتتساءل الأمهات عن ارتداء الملابس الصيفية أم الشتوية؟ خاصة في تلك الفترة التي تشهد تقلبات جوية بين الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة، ما يجعلنا نشعر بأجواء صيفية تارة وشتوية تارة أخرى، الأمر الذي يجعلهم يبحثون عن عدة نصائح لتجنب مخاطر الطقس السيئ، خاصة مع قدوم الكتل الهوائية الأوروبية والتي من المتوقع أن تضرب البلاد خلال يومين.

نصائح لتجنب الطقس السيئ

قدم الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال تصريحات لـ«هن» روشتة كاملة يجب على الأشخاص اتباعها لتجنب مخاطر الطقس السيئ والتي منها تجنب الخروج من المنزل خلال العواصف الترابية واستخدام كمامات معقمة حال التواجد في أماكن مزدحمة وأيضا عند العودة للمنزل يفضل غسل الأنف والعين والوجه والرأس جيداً خاصة مرضى الحساسية والجيوب الأنفية.

ونصح «بدران» بضرورة الحرص علي تناول البقوليات مثل الفول، حيث توفر البروتين والحديد فهي بطيئة الهضم مما يكسب الإحساس بالشبع ويوفر الجلوكوز في النصف الثاني من ساعات الصيام ويضاف لها السلطة الطازجة الخضراء خاصة مع الخيار والزبادي أو الألبان لتقي من الإحساس بالعطش مع تجنب المقليات والدسم والمخللات والمياه الغازية والمثلجات وأيضا ضرورة تناول الفواكه والخضراوات والأطعمة، التي تمد الجسم بالمناعة والإكثار من شرب المياه.

هيئة الأرصاد الجوية

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية من المتوقع أن يشهد يومي الأربعاء والخميس، نشاطًا ملحوظًا للرياح، يعمل على الإحساس بالمزيد من الأجواء الربيعة الأشبه بالشتوية، كما تساعد الرياح النشطة على اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج من مترين إلى ثلاثة أمتار، بالإضافة إلى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على المحافظات الشمالية للبلاد والمناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط.