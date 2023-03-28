الامارات | الأرض «تنشق وتبتلع» منطقة بمنازلها وطريقها.. فيديو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشهد مخيف يُظهر انهيار أراضٍ في الإكوادور تسبب في ابتلاع المنازل الموجودة فيه.

ويظهر مقطع الفيدو تحول منطقة تحتوي على طريق وعدد من المنازل إلى جورة عملاقة، حيث تسبب انجراف التربة بحدوث انزياح كبير في المنطقة وانخفاضها عن المستوى الطبيعي لتتحول إلى واد عميق واسع. وفقا لوكالة «شينخوا».

وأفادت أمانة إدارة المخاطر، أن 16 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم، وأُصيب 16 آخرون إثر انهيار أرضي هائل تسبب في دفن العديد من المنازل، في إقليم ألوسي في وسط الإكوادور في مقاطعة تشيمبورازو.

وفقا للتقرير الأولي للوكالة، لا يزال هناك 7 أشخاص في عداد المفقودين، مع تضرر ما يصل إلى 500 شخص من الكارثة، وتدمير عدد لا يحصى من المنازل، ذلك بالإضافة إلى أن 65 % من الطرق الرئيسية غير قابلة للعبور.