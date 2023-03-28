التفاصيل الكاملة لوفاة «هبة» أثناء أداء العمرة بمكة.. ماتت في نفس توقيت والدتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يدعو الكثير من الأشخاص بحسن الخاتمة وهذا ما تمنته السيدة الخمسينية التي تدعى «هبة مصطفى قباني» التي توفيت في الحرم المكي بالمملكة العربية السعودية، أثناء أداء مناسك عمرة شهر رمضان، ودُفنت في مقابر البقيع بعدما صلى عليها غالبية المعتمرين.

وفاة سيدة أثناء أداء مناسك العمرة

تبلغ السيدة «هبة» المتوفاة 52 عاما ولديها 5 أبناء، وهي زوجة الدكتور عبدالمنعم الخطيب، من مركز قفط بقنا، أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب أسيوط، وكانت تقيم مع زوجها في محافظة أسيوط وذلك بحسب البطاقة التعريفية للمتوفاة.

حالة من الحزن الشديد خيم على أهالي مركز قفط بعد تناولهم خبر وفاة السيدة «هبة»، حيث نعاها زوجها الدكتور «عبد المنعم» بكلمات مؤثرة على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: «لله ما أخذ ولله ما أعطى.. وبقلوب صابرة محتسبة ودموع مدرارة أنعى زوجتي أم أولادي، توأم روحي رفيقة دربي زهرة فؤادي حسنتي في الدنيا وبسمتي وقسمتي وجليستي وأنيستي».

نعي الزوج لزوجته المتوفاة أثناء أداء مناسك العمرة

وصف الزوج زوجته المتوفاة بكلمات عديدة معبرا فيها عن حسن أخلاقها وصفاتها، قائلا: «أشهد الله أنها كانت نعم الزوجة الصالحة المطيعة البارة بأهلها وأهل زوجها أمي بعد أمي وأختا لأختي صوامة قوامة تلقاني بابتسامة وتودعني بالدعوات وعزائنا أنها صعدت روحها إلى بارئها في الحرم المكي في عمرة، وفي شهر رمضان وهي صائمة.. وإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها الفردوس الأعلى وألهمنا الصبر والقدرة على تحمل ألم الفراق».

قامت السيدة «هبة» بعمل عمرة لوالدتها التي توفيت في نفس التوقيت، وفق حديث عادل فتوح، أحد المعتمرين في رحلة السيدة الراحلة لـ«الوطن»، قائلا: «من كرم الله عملت عمرة شعبان، وهي بارة بوالدتها، وعملت عمرة لوالدتها، ومن الشاهد أن أمها توفت في 2 رمضان، وهبة توفيت 2 رمضان، أي في نفس تاريخ وفاة والدتها، وكان آخر عهدها بالصلاة في الروضة الشريفة».