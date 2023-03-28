3 خطوات لممارسة اليوجا في المنزل بعد ظهورها في مسلسل مذكرات زوج

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

اهتمام كبير شهده مسلسل مذاكرات زوج من قبل الجمهور بعد النجاح الكبير الذي حققه، خاصة أنه يناقش المشكلات والخلافات بين الأزواج والروتين بعد أعوام من الزواج وكثرة الخلافات تجعلهما يقعان في الاكتئاب ويشعران بالمعاناة.

مشاهد عديدة تم عرضها في مسلسل مذكرات زوج ومنها مشهد ممارسة «اليوجا» في المنزل وذلك عندما ظهرت نجية مدربة اليوجا والتي تهتم بعمل طاقة المكان التي تجسد دورها الفنانة «سماء إبراهيم»، حيث طلبت من زوجها الدكتور «طه» الذي يجسد دوره الفنان خالد الصاوي أن يقوم بممارسة اليوجا في المنزل وذلك من أجل التخلص من المشاكل التي تسيطر على علاقتهم.

يفضل العديد من الأشخاص ممارسة رياضة «اليوجا» خاصة أنها تعد من الرياضات المفيدة وتساعد في التخلص من التوتر وتعمل على تصفية الذهن وترتيب الأفكار ونتيجة لذلك نستعرض في هن خطوات ممارسة «اليوجا» في المنزل:

اختيار المكان المناسب

يجب أولا اختيار المكان المناسب، حيث إذ كان لديك مكان إضافي في الغرفة يمكن وضع بساط اليوجا مفرودا مع ضرورة وجود مساحة كبيرة حولك قدر الإمكان وتبدأ ممارستها وذلك وفقا لما نشره موقع «ekhartyoga».

تجهيز المعدات الخاصة باليوجا، مثل سجادة اليوجا التي تعد من أهم الأمور التي ينبغي توافرها، وفي حال عدم القدرة على تأمين السجادة يمكن وضع أي سجادة صغيرة أو بطانية، ويشترط أن تكون ثابتة، بحيث لا تنزلق أثناء أداء التمارين.

ارتداء الملابس المريحة

ارتداء الملابس المريحة لممارسة اليوجا، لا يشترط شراء ملابس مخصصة لممارسة اليوجا، حيث يمكن ارتداء ملابس مريحة ومرنة ويمكن التحرك بها بسهولة، ويشترط عند ممارسة اليوجا أن لا يرتدي الشخص حذاء في القدمين، وذلك حتى يستطيع تحريك قدمه بصورة أسهل وأكثر راحةً.

عدم الالتزام بوقت طويل

لا تلزم نفسك بوقت طويل للممارسة اليوجا، حيث لا يشترط الالتزام بوقت طويل لممارسة اليوجا، كما لا يوجد حد أدنى لها، ويمكن الاكتفاء بنحو عشرين دقيقة من التمارين، ويفضل ألا يزيد عدد التمارين أو الوضعيات أو تمارين التنفس عن خمس وضعيات وتمارين في البداية.