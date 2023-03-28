الامارات | جريمة بشعة في لبنان.. قتل أم أولاده والأخ يهنيء عبر «السوشال ميديا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد لبنان جريمة بشعة أثارت موجة واسعة من الغضب حيث أقدم زوج على قتل زوجته وأمّ أطفاله الثلاثة، بعشر رصاصات في الرأس.



وقعت الجريمة في محلة صحراء الشويفات، وبحسب مواقع إعلامية لبنانية فإن الحادثة وقعت يوم السبت الماضي، حيث حضرت القوى الأمنيّة والمباحث الجنائية إلى موقع الجريمة، وفيما تضاربت الأقاويل حول السبب الحقيقي لهذه الجريمة.

ونقلت صحف محلية عن أحد قاطني المنطقة، قوله «إن الجاني الذي يعمل في عدّة مهن، أبرزها النقل العام، كان جالساً مع أصدقائه في مقهى قريب، ليتلقى اتصالاً من شخصٍ مجهول، ليركض بعدها باتجاه منزله القريب، وبعد دقائق سمعنا الصرخة المدوّية»، وتابعت الصحيفة أن معظم القاطنين قرب شقة الزوجين ذكروا أن الزوج يُعاني منذ زمنٍ طويل من اضطرابات عصبيّة عدّة، مشيرين إلى أن الدافع كان تفتيش الزوج لهاتف زوجته وأنه وجد صوراً لها من دون حجاب الأمر الذي أثار حفيظته، وحمله على قتل زوجته.

والاكثر اثارة للاستغراب أنه بعد الجريمة بساعات انتشر مقطع فيديو لشقيق الضحية على منصات التواصل، مهنئا الزوج على قتل أخته، وقائلاً بحسب المقطع المتداول:«لو مش عاملها أنا كنت ح اعملها، هو دقلي على التلفون وكنت انا جاي بس هو يلي عملها قبلي».