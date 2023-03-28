صديقة الدكتورة مني الراوي بعد وفاتها: «كانت مستنية توزع شنط رمضان وبتتبرع للأطفال» 

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل ساعات فارقت الدكتورة منى الراوي، رئيس اللجنة للتنمية البشرية والصحة النفسية والاستشارات لدى الجمعية المصرية الدولية لحقوق الانسان والتنمية، الحياة وانتقلت إلى الرفيق الأعلى، لكنها تركت صدمة كبيرة في قلوب محبيها ومعارفها، الجميع في حالة من الذهول بعد وفاتها أمس الاثنين، وتحولت صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لدفات عزاء الجميع يتحدث عن علاقته بالراحلة وعن الأعمال الخيرية التي كانت دائمة القيام بها.

لعل من بين الأصدقاء اللواتي هُن في صدمة بعد رحيل الدكتورة منى الراوي، هي صديقتها رحاب صبري، التي ودعتها بكلمات مؤثرة توضح طبيعة العلاقة بينهن، والتي روت كواليسها خلال حديثها لـ«الوطن»، قائلة: «علاقتي بيها بسيطة كانت البداية إنها عايزة تتبرع معايا لشنط رمضان وكانت مصممة تقابلني تديني التبرع قبل السفر بعدها بقينا نتقابل في مناسبات اجتماعية وكنت عاملة حفلة تكريم حفظة قرآن الجزء السابع حتى المصحف كامل».

أعمال خيرية لصالح الأطفال

تابعت رحاب صبري، الحديث عن الأعمال الخيرية التي كانت تقوم بها الدكتورة منى الراوي، الراحلة، مضيفة: «هي معاها أخوها تقريبا 7 سنين كان نفسها يشترك في الحفلة عشان يتكرم بس للأسف مكانش ينفع لأنه حافظ 3 أجزاء فقط وكنا احنا بالفعل عملنا اختبار للحفظة وكنت ناوية أعمل حفلة تكريم تاني للأطفال كنوع من التشجيع ليهم وكنت ناوية أكرمه معاهم بس للأسف مقدرتش».

أعمال خيرية لصالح الأطفال كانت تقوم بها الدكتورة الراحلة منى الراوي، والتي روت كواليسها صديقتها متابعةً: «كانت بتعمل أنشطة للأطفال جميلة لدرجة إن اتفقت معاها إن انزل احضر معاهم مرة وهى كانت بتشجعني على الحضور بس للأسف ملحقتش هي كانت حد مجتهد جدًا، ظهرت خلال الفترة الماضية بأفكار بأنشطة كتيرة ودودة جدا ولطيفة، أسلوب ملائكي بجد رقيقة جدا هادية ربنا يرحمها ويغفرلها، تقريبا اتوفت بذبحة صدرية».

رثاء ونعي يبكي القلوب

وكانت نعت الصديقة صديقتها الراحلة بكلمات تُبكي القلوب، قائلة: «خبر وفاتك صدمني بصراحه أنتي الفترة الأخيرة قدرتي تدخلي كل بيت في الأقصر إن مكانش عن طريق الأطفال وأنشطتهم عن طريق الأمهات وندوات التوعية المجانية ليهم فجأة ظهرتي خالص وفجأة اختفيتي كأنك بتسيبي بصمة وأثر ليكي».

معلومات عن الدكتورة منى الراوي

- الدكتورة منى الراوي، من محافظة الأقصر.

- تعمل أخصائي صحة نفسية وإرشاد نفسي.

- خبيرة إعداد القادة لدى المجموعة العربية للدراسات.