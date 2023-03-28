حسام موافي يحذر من مخاطر الإفراط في الأكل خلال رمضان: يصيبك بالأمراض

القاهرة - سمر حسين - صحة

العديد من الأشخاص يكون لديهم رغبة في تناول كميات كبيرة من الطعام الأمر الذي يجعلهم خلال شهر رمضان المبارك يفرطوا في تناول الطعام خوفا من الشعور بالجوع أثناء الصيام وربما يجهلون مخاطر ذلك والتي نوضحها في السطور التالية.

مخاطر الإفراط في تناول الطعام خلال شهر رمضان

تحدث الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، خلال تصريحات تليفزيونية عن مخاطر الإفراط في تناول الطعام خاصة خلال شهر رمضان الكريم موضحا أن جميع المجالات الطبية والأبحاث العلمية تؤكد على ضرورة عدم الوصول إلى الشبع عند تناول الطعام.

وتابع «موافي» أن معظم الأمراض المنتشرة في المجتمع تكون نتيجة الإسراف والإفراط في تناول الطعام، لذلك يجب على الأشخاص تناول كميات محدودة من الطعام للحفاظ على صحة الجسم وتجنب الإصابة بالسمنة.

أسباب الصداع أثناء الصيام

وكان الدكتور حسام موافي تحدث أيضا عن أسباب الصداع أثناء الصيام، مضيفا أن الشعور بالصداع يمثل 99% من شكوى أمراض الباطنة لدى الأشخاص، أي ما يعني شيوعه الكبير، لكنه عادة يتم الشعور بنوعين فقط منه خلال ساعات الصيام في شهر رمضان.

وقدم «موافي» عدة نصائح يجب على الأشخاص اتباعها لتجنب الصداع خلال ساعات الصيام منها:

- تناول العلاج المضاد للصداع النصفي قبل أذان الفجر.

- الجلوس في غرفة مظلمة قدر الإمكان، والابتعاد عن مشاهدة التلفاز بقدر ما يمكن.

- التقليل والحد من استخدام الهاتف المحمول على مدار اليوم.

- التأكد من أن الصداع الذي تشعر به ليس من الضغط العالي.