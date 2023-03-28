أضرار النوم بعد الإفطار في رمضان.. منها زيادة الوزن وحرقة المعدة

القاهرة - سمر حسين - صحة

أضرار النوم بعد الإفطار في رمضان كثيرة، ويجهل عديد من الأشخاص، ما يمكن أن يفعله الذهاب إلى النوم مباشرة، بعد الإفطار في رمضان من مشكلات صحية، إذ أنه بعد ساعات طويلة من الصيام، والشعور بالجوع والعطش والإرهاق، ينتظر الصائمون بفارغ الصبر موعد أذان المغرب، لتناول العصائر والأطعمة الشهية، ليستعيدوا بها طاقتهم مرة آخرى.

بينما في الحقيقة معظم الأشخاص خاصة السيدات، يبدأن الشعور بالنعاس، بعد تناولهن وجبة الإفطار الدسمة، فلا يشعرن بالطاقة والحيوية، وإنما يشعرن بالخمول، فغالبا ما يصابن بالصداع مباشرة بعد كسر صيامهم، ويكافحن من أجل البقاء مستيقظين.

ويستعرض «هن»، أسباب الرغبة المفاجئة في النوم، عقب تناول الإفطار، وأضرار النوم بعد الإفطار في رمضان.

أضرار النوم بعد الإفطار في رمضان

يقول الدكتور محمد عفيفي، استشاري التغذية العلاجية لـ«الوطن»، إن الذهاب إلى السرير بعد تناول وجبة الإفطار، ودون أي فاصل زمني، من شأنه أن يسبب أضرارا صحية على الجسم، أبرزها:

- حرقة المعدة: الاستلقاء للنوم مباشرة بعد الإفطار، قد يبدو مغريا، إلا أنه في الوقت الذي يشعر الجسم فيه بالراحة، فإن الجهاز الهضمي، لا يملك رفاهية الاسترخاء، لأنه يحتاج إلى بعض الوقت لهضم الأكل.

- الارتجاع المعدي المريئي.

- مشكلات واضطرابات النوم فيما بعد.

- زيادة الوزن بشكل كبير، بسبب صعوبة عملية حرق الطعام والدهون.

نصائح لتقليل أضرار النوم بعد الإفطار

أشارت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية العلاجية ورئيس قسم المناعة بمستشفى جامعة القاهرة لـ«هن»، إلى أنه لتفادي أضرار النوم بعد الإفطار في رمضان، يجب على الأقل البقاء مستيقظًا لمدة ساعة أو ساعتين بعد الأكل، حتى يتمكن الجسم من هضم الطعام، لكي لا يشعر بنوع من الكسل والخمول لتأدية الفرائض والعبادات.